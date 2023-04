Der Berliner macht Schluss – allerdings nur vorübergehend. Seit 2004 spielt Jörn Schlönvoigt die Rolle Dr. Philip Höfer bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ( GZSZ ). Auf schlechte Zeiten müssen sich nun seine Fans gefasst machen.

Drei Monate Serien-Pause für Jörn Schlönvoigt

Ich entfliehe dem deutschen Winter. Ich habe einfach die Nase voll und freue mich auf warme Temperaturen“, erzählt der Schauspieler in einem Jörn Schlönvoigt wird den Kolle-Kiez für drei Monate verlassen und die Zeit im Ausland verbringen. „Für mich geht es in den ausdehnten Urlaub., erzählt der Schauspieler in einem RTL-Video

Philip Höfer kehrt bald mit spannenden Geschichten zurück

Die GZSZ-Autoren haben den vorübergehenden Abschied in der Serie integriert. Dr. Philip Höfer geht für eine Hilfsorganisation ins Ausland, um Menschenleben zu retten. „Ich freue mich sehr auf die Geschichte – und denke, dass er da ganz viele spannende Eindrücke mitnehmen wird, die wir dann in drei Monaten bei RTL sehen werden“, verrät Jörn Schlönvoigt. Für Philip soll es nach dem Auslandsaufenthalt besonders aufregend werden, verspricht der Schauspieler. Die vorübergehend letzte Szene mit Jörn Schlönvoigt wird am Dienstagabend (19:40 Uhr, RTL) ausgestrahlt.