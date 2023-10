Seit über einem Jahrzehnt zeigt Angela Peltner ihr schauspielerisches Können in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in ihrer Rolle als Kellnerin Maria. Neben der Schauspielerei ist sie auch als Autorin, Traurednerin und Musikerin tätig. Nun zeigte sie ihr musikalisches Talent auf der "The Voice"-Bühne.

Angela Peltner überrascht bei „The Voice of Germany“

Voller Selbstbewusstsein schreitet die Berlinerin auf die Bühne und beginnt den Hit "Leuchtturm" von Nena zu singen. Vor dem Auftritt gab es für die Sängerin noch ein Grußwort von ihrem GZSZ-Kollegen Wolfgang Bahro, der den Jo Gerner spielt. Mit ihrer einzigartigen Stimme verleiht sie dem Lied dann eine ganz besondere Note. Angela präsentiert sich lebensfroh und animiert die Coaches sowohl durch ihre Performance als auch zum Mitsingen.

Bill und Tom hauen auf den Buzzer

Shirin David, Ronan Keating und Giovanni Zarrella konnte die GZSZ-Darstellerin nicht überzeugen. Die Performance von Angela beeindruckt jedoch Bill und Tom Kaulitz.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Die Zwillinge drücken sofort auf ihren Buzzer. Mit den "Tokio Hotel"-Zwillingen hat Angela genau die richtige Wahl getroffen, denn Bill und Tom stehen bereits seit ihrer gemeinsamen Bühnenerfahrung im Alter von 13 Jahren in Verbindung!

„The Voice“: Die Sendetermine von Staffel 13 im Überblick