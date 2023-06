In Staffel 2 der Amazon Prime-Serie „Good Omens“ dreht sich alles um Aziraphale und Crowley. Wir begleiten die beiden Figuren, die in der ersten Staffel nicht nur sich selbst, sondern auch die Welt retten konnten. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Buch von Terry Pratchett und Neil Gaiman.

Wann startet die Fortsetzung? Worum geht es und wer spielt mit? Die wichtigsten Infos rund um Start, Handlung, Darsteller und Co. findet ihr hier.

Wann startet „Good Omens“ Staffel 2 auf Amazon Prime?

Die zweite Staffel der Serie „Good Omens“ wird Ende Juli bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Das konkrete Erscheinungsdatum ist Freitag, 28.07.2023. Dann stehen alle Folgen in mehr als 240 Ländern zur Verfügung.

Um wie viel Uhr die neuen Folgen am Erscheinungstag genau verfügbar sind, ist nicht bekannt. Für gewöhnlich gehen Neuerscheinungen aber immer in den frühen Morgenstunden online.

Wie viele Folgen umfasst „Good Omens“?

Wie schon die erste Staffel von „Good Omens“ umfasst auch Staffel 2 insgesamt sechs Folgen. Daher gehen wir davon aus, dass die Episoden ebenfalls jeweils eine Länge von ca. 60 Minuten haben werden.

Worum geht es in der Staffel 2?

Der Engel Aziraphale und der Dämon Crowley leben seit dem Anfang auf der Erde und konnten nur knapp die Apokalypse abwenden. Gerade als sie wieder in ihr gemütliches Leben unter den Menschen in London zurückkehren, stolpert der Erzengel Gabriel in Aziraphales Buchladen. Der hat jegliches Gedächtnis verloren, weiß nicht, wer er ist und wie er hierherkam. Engel und Dämon beschließen schnell, ihn vor Himmel und Hölle zu bewahren. Während jedoch Crowley Gabriels Gründe zum Buchladen zu kommen hinterfragt, sucht Aziraphale nach dem Grund hinter der Amnesie. Doch bevor sie das Mysterium lösen, warten viele Hindernisse auf sie, die sie nur gemeinsam lösen können.

Einer der neuen Charaktere in der zweiten Staffel von „Good Omens“ ist Muriel (Quelin Sepulveda). Ein Engel, der auf die Erde gesendet wird, um nach dem Rechten zu schauen.

Gibt es einen Trailer zu „Good Omens“ Staffel 2?

Im Juni 2023 veröffentlichte Amazon Prime einen offiziellen Trailer zu „Good Omens“. Hier bekommt ihr einen ersten Eindruck von der Serie:

Das ist die Besetzung der von Staffel 2

In der zweiten Staffel von „Good Omens“ wird man einige bekannte Gesichter aus der ersten Staffel der Prime-Serie sehen. Welche Schauspieler im Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

