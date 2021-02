Eigentlich läuten die Golden Globes traditionell jedes Jahr im Januar die Awards Season ein, die im Februar mit den Oscars endet. Aufgrund der Corona-Pandemie läuft 2021 auch bei den Awards-Shows einiges anders. So wurde die 78. Golden Globe-Verleihung von Januar auf den 28. Februar 2021 verschoben.

Auch beim Ablauf gibt es in diesem Jahr einige Änderungen. Wie die Golden Globes 2021 stattfinden, können Fans der Verleihung auch live aus Deutschland verfolgen. Wir haben euch den Überblick zur Übertragung im TV und Stream.

Golden Globes 2021: Übertragung im TV

In den USA laufen die Golden Globes beim Sender NBC. In Deutschland zeigte eigentlich immer der deutschsprachige Pay-TV-Sender TNT Serie die Preisverleihung. In diesem Jahr allerdings nicht.

Lediglich der Pay-TV-Sender E! Entertainment strahlt die Golden Globes in der Nacht von Sonntag, 28.02.2021, auf Montag, 01.03.2021 aus.

Golden Globes 2021: Übertragung im Live-Stream

E! Entertainment bietet auch den Livestream zur diesjährigen Golden-Globes-Verleihung an. Um auf den Stream zugreifen zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das funktioniert etwa mit Abos dieser Online-Fernseh-Angebote:

Amazon.de

Sky

Magenta TV

Vodafone GigaTV

Golden Globes 2021: So läuft die Verleihung Corona-bedingt ab

2021 wird kein Moderatoren-Duo gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Moderatorinnen Tina Fey und Amy Poehler werden aus zwei getrennten Staaten die Show moderieren. Fey wird aus New York die Show leiten und Poehler aus Los Angeles. Gäste und Gewinner sollen live zugeschaltet werden. Diese Einschränkung musste getätigt werden, um eine rein virtuelle Preisverleihung zu verhindern. Durch die zwei Standorte dürfte es mehr Prominenten möglich sein, an einer Covid-gerechten Veranstaltung teilzunehmen.

Bei der jährlich stattfindenden Preisverleihung zeichnen die Mitglieder der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) die aus ihrer Sicht besten amerikanischen und ausländischen Film- und Fernsehproduktionen sowie Künstler des Vorjahres aus, die normalerweise im Rahmen eines Gala-Dinners in Beverly Hills geehrt werden. Die Nominierungen wurden am 3. Februar 2021 bekannt gegeben.