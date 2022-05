Borussia Mönchengladbach empfängt die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine zu einem besonderen Benefizspiel. Die Begegnung am Mittwoch, 11.05.2022, im Borussia-Park ist die erste Partie der Nationalmannschaft seit der Invasion Russlands in die Ukraine. Der durch das Spiel erzielte Geldgewinn soll Menschen aus und in der Ukraine zugute kommen.

Welcher Sender überträgt das Spiel zwischen Gladbach und der Ukraine live im TV?

überträgt das Spiel zwischen Gladbach und der Ukraine live im TV? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Live-Stream? Alle Infos zur Übertragung Borussia Mönchengladbach vs. Ukraine findet ihr hier.

Gladbach gegen Ukraine Übertragung heute: Anpfiff, Spielort

Das Benefizspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der Ukraine findet am Mittwoch, den 11.05.2022, um 20:45 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach statt. Alle Infos zum Benefizspiel hier im Überblick:

Teams: Borussia Mönchengladbach, Nationalmannschaft Ukraine

Borussia Mönchengladbach, Nationalmannschaft Ukraine Wettbewerb: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 11.05.2022, um 20:45 Uhr

Mittwoch, 11.05.2022, um 20:45 Uhr Stadion/ Spielort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach gegen die Nationalmannschaft der Ukraine am 11.05. ist das zweite Benefizspiel eines Bundesligisten für die Ukraine. Ende April spielten Borussia Dortmund und Dynamo Kiew gegeneinander, um Spenden zu sammeln.

Mönchengladbach gegen Ukraine: Welcher TV-Sender überträgt das Spiel im Free-TV?

Das Freundschaftsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der Nationalmannschaft der Ukraine wird am Mittwoch, 11.05. 2022, live im Free-TV übertragen. Der Sender ProSieben beginnt mit der Übertragung der Vorberichte um 20:15 Uhr. Moderator ist Matthias Opdenhövel

Borussia Mönchengladbach vs. Ukraine heute: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Auch hier gibt es erfreuliche Nachrichten für die Fans beider Teams. Es gibt einen kostenlosen Live-Stream für diese Partie. ProSieben bietet einen kostenlosen Live-Stream an.

Alle Infos zur Übertragung Borussia Mönchengladbach gegen die Ukraine am 11.05.2022 um 20:45 Uhr:

Free-TV : ProSieben

: ProSieben Pay-TV : -

: - Live-Stream: ProSieben

Gladbach gegen die Ukraine: Das Benefizspiel als Vorbereitung

Borussia Mönchengladbach spielt gegen die Nationalmannschaft der Ukraine. „Wir können dem ukrainischen Fußballverband einerseits helfen, sich auf ihre bevorstehenden Länderspiele vorzubereiten, und andererseits eine Plattform bieten, um auszudrücken, wie verabscheuungswürdig das ist, was gerade in der Ukraine passiert“, sagte Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers. Die Ukraine soll am 1. Juni das Halbfinale der WM-Playoffs in Schottland bestreiten. Gewinnt die Mannschaft die Begegnung, spielt sie vier Tage später gegen Wales um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar.