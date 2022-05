Der Startschuss ist gefallen, die Profis sind losgeradelt: Am 06.05.2022 hat der Giro d’Italia in Budapest begonnen. Die ersten Etappen werden in Ungarn stattfinden, bevor es in der kommenden Woche wirklich nach Italien geht. 21 Etappen über 3500 Kilometer mit einem Finale in Verona – das steht den Radfahrern jetzt bevor. Wir klären hier auf:

Wo kann man die Giro d’Italia live im TV sehen?

sehen? Wo gibt es die Highlights ?

? Welche Etappen gibt es bei der 105. Italien-Rundfahrt?

Wann ist das Finale?

Giro d’Italia 2022: Wie lange geht die Rundfahrt?

Die Giro d’Italia hat am 06.05.2022 in Budapest begonnen. Nach drei Etappen in Ungarn geht es nach Sizilien. Die letzte Etappe findet am 29. Mai in der norditalienischen Stadt Verona statt.

Giro d’Italia 2022: Übertragung im TV und Livestream

Für Sportfans gibt es gute Nachrichten: Jeden Tag wird die Italien-Rundfahrt live im TV übertragen. Auch gibt es die Möglichkeit nur für die Tageshighlights einzuschalten.

Free-TV: Eurosport, immer ab 11:30 oder 12:30 Uhr

Eurosport, immer ab 11:30 oder 12:30 Uhr Livestream : Eurosport

: Eurosport Livestream : Joyn Plus

: Joyn Plus Highlights: „Velo Club“ bei Eurosport nach jeder Etappe

Strecke beim Giro d’Italia: Das sind die 21 Etappen

Hier der Überblick über die Etappen bei der Rundfahrt 2022:

06.05.2022: 1. Etappe: Budapest - Visegrád, 195,0 km

07.05.2022: 2. Etappe: Budapest - Budapest, 9,0 km (EZF)

08.05.2022: 3. Etappe: Kaposvár - Balatonfüred, 201,0 km

10.05.2022: 4. Etappe: Avola - Etna, 166,0 km

11.05.2022: 5. Etappe: Catania - Messina, 172,0 km

12.05.2022: 6. Etappe: Palmi - Scalea , 192,0 km

13.05.2022: 7. Etappe: Diamante - Potenza, 198,0 km

14.05.2022: 8. Etappe: Napoli - Napoli , 149,0 km

15.05.2022: 9. Etappe: Isernia - Blockhaus, 187,0 km

17.05.2022: 10. Etappe: Pescara - Jesi, 194,0 km

18.05.2022: 11. Etappe: Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia, 201,0 km

19.05.2022: 12. Etappe: Parma - Genova, 186,0 km

20.05.2022: 13. Etappe: Sanremo - Cuneo, 157,0 km

21.05.2022: 14. Etappe: Santena - Torino, 153,0 km

22.05.2022: 15. Etappe: Rivarolo Canavese - Cogne, 177,0 km

24.05.2022: 16. Etappe: Salò - Aprica , 200,0 km

25.05.2022: 17. Etappe: Ponte di Legno - Lavarone, 165,0 km

26.05.2022: 18. Etappe: Borgo Valsugana - Treviso, 146,0 km

27.05.2022: 19. Etappe: Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte, 178,0 km

28.05.2022: 20. Etappe: Belluno - Marmolada , 167,0 km

29.05.2022: 21. Etappe: Verona - Verona, 17,0 km (EZF)