Am heutigen Samstag, den 5. August, findet das Game4Ukraine statt, ein einzigartiges Fußballspiel, bei dem bekannte Altstars und Persönlichkeiten zusammenkommen, um Erlöse für die vom russischen Angriffskrieg betroffene Ukraine zu erspielen. Unter den Teilnehmern sind die früheren ukrainischen Stürmer Andriy Shevchenko und der aktuelle Kapitän Oleksandr Zinchenko sowie Stars aus Film, Fernsehen und Musik vertreten. Die beiden Teams werden von den Trainern Emma Hayes und Arsene Wenger geleitet und umfassen ehemalige Spieler wie Per Mertesacker, Samuel Eto'o, Clarence Seedorf, Patrick Vieira, Gerard Pique und Robert Pires. Zusätzlich nehmen auch aktuelle ukrainische Nationalspieler wie Mykhailo Mudryk und Yevhen Konoplyanka teil, zusammen mit Stars aus der Unterhaltungsbranche, darunter Mark Strong, James Arthur und die Schauspieler Phil Dunster und Toheeb Jimoh aus "Ted Lasso".

Alle Informationen zur Übertragung des Benefizspiels Game4Ukraine im Überblick.

Game4Ukraine: Datum, Anpfiff und Übertragung des Benefizspiels

Das von Coaching-Legende Arsène Wenger gecoachte Team Zinchenko trifft am Samstag, den 5. August, im Rahmen des Game4Ukraine auf Team Shevchenko, das von Emma Hayes, der aktuellen Trainerin der Frauen-Mannschaft des FC Chelsea, von der Trainerbank aus begleitet wird. Angepfiffen wird das Spiel um 19:00 Uhr an der Stamford Bridge in London (Großbritannien). Alle Fans, die nicht vor Ort im Stadion sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel live im Stream zu verfolgen.

Die Informationen zum Benefizspiel Game4Ukraine noch einmal im Überblick:

Teams : Team Zinchenko, Team Shevchenko

: Team Zinchenko, Team Shevchenko Wettbewerb : Benefizspiel

: Benefizspiel Datum : Samstag, 5. August 2023

: Samstag, 5. August 2023 Uhrzeit/Anpfiff : 19 Uhr

: 19 Uhr Stadion: Stamford Bridge, London

Game4Ukraine – Wo wird das Benefizspiel live im TV & Stream übertragen?

Die Live-Übertragung des Spiels Game4Ukraine ist exklusiv auf DAZN im linearen Sender DAZN 1 und im Stream auf der Plattform verfügbar. Die Übertragung beginnt um auf DAZN 1 um 18 Uhr mit den Vorberichten. Kommentator ist Lukas Schönmüller mit dem Experten Max Siebald. Eine Übertragung im Free-TV gibt es leider nicht.

Alle Informationen zur Übertragung noch einmal im Überblick:

Pay-TV: DAZN 1

DAZN 1 Free-TV : -

: - Livestream: DAZN

Auch Altstar Per Mertesacker nimmt am Benefizspiel teil.

© Foto: Bernd Thissen/dpa

Welche Fußballstars spielen beim Benefizspiel Game4Ukraine mit?

Ehemalige Altstars sowie aktive Fußballprofis haben für das Game4Ukraine zugesagt. Die Teams in der Übersicht:

Team Shevchenko mit Trainerin Emma Hayes

Michael Essien

Ricardo Carvalho

Luca Toni

Dida

Jermain Defoe

Gianfranco Zola

Carlo Cudicini

Claude Makelele

William Gallas

Samuel Eto'o

Mykhailo Mudryk

Fabio Cannavaro

Clarence Seedorf

Miassimo Oddo

Christian Panucci

Danny Drinkwater

Jimmy Floyd Hasselbaink

Glen Johnson

Joe Cole

Serginho

Russell Howard

James Arthur

Chelcee Grimes

Toheeb Jimoh

Team Zinchenko mit Trainer Arsene Wenger

Jens Lehmann

Joleon Lescott

Patrik Berger

Per Mertesacker

Robert Pires

John Arne Riise

David James

Antonio Valencia

Patrick Vieira

Wes Morgan

Jack Wilshere

Bacary Sagna

Gerard Pique

Charlie Adam

Mark Noble

Gael Clichy

Martin Skrtel

Yevhen Konoplyanka

Yevhen Levchenko

Oleh Luzhnyi

Phil Dunster

Roman Kemp

Mark Strong

Halbzeitshow mit Musikstars

Die Zuschauer dürfen sich nicht nur auf dem Platz auf beste Unterhaltung freuen. Zusätzlich wird es eine verlängerte Halbzeitshow mit Live-Auftritten geben. Bekannte Künstler wie Tom Grennan, The Pretenders, Tom Walker, Melanie C und viele mehr haben sich angekündigt.