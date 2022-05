Fynn Kliemann ist ein Allrounder und hat „Do it yourself“ zum Lebensprinzip gemacht. Berühmt wurde er mit Heimwerker-Videos auf YouTube. Das Multitalent ist Webdesigner, Musiker, Autor, Hofbesitzer, Unternehmer und vieles mehr. Vermutlich gibt es nichts, was er nicht kann. Doch ausgerechnet der sonst so als sozial und fair bekannte Youtuber wurde jetzt von Jan Böhmermann und dem ZDF Magazin Royale kritisch ins Auge gefasst.

Fynn Kliemann im Steckbrief: Alter, Beruf, Kind, Wohnort

Name: Fynn Kliemann

Fynn Kliemann Beruf: YouTuber, Musiker, Webdesigner, Schauspieler, Autor, Textilproduzent, Künstler

YouTuber, Musiker, Webdesigner, Schauspieler, Autor, Textilproduzent, Künstler Alter: 34

34 Geburtstag: 01. Mai 1988

01. Mai 1988 Sternzeichen: Stier

Stier Wohnort: Zeven

Zeven Größe: unbekannt

unbekannt Freundin: Franzi Mulder

Franzi Mulder Kinder: keine

keine Instagram: fimbim

Jan Böhmermann wirft Fynn Kliemann im ZDF Magazin Maskenbetrug vor

Hat Fynn Kliemann seine Fans getäuscht? Der Satiriker Jan Böhmermann wirft dem Heimwerker Maskenbetrug vor. In der aktuellen Folge des ZDF Magazin Royale erhebt Böhmermann schwerste Vorwürfe gegen den YouTube-Star Fynn Kliemann und seinen Geschäftspartner Tom Illbruck: „Wie der Influencer und Unternehmer Fynn Kliemann Schutzmasken aus Bangladesch und Vietnam als „fair“, „in Europa produzierte“ Masken verkaufte“, so lauten die Vorwürfe von Böhmermann und seinem Team. Das ganze Video findet ihr hier:

Neben dem Inhalt war auch der Veröffentlichungszeitpunkt des Videos ungewöhnlich: Aktuelle Folgen werden immer am Freitagabend gegen 20 Uhr veröffentlicht, doch dieses Mal ging die Folge in der Nacht auf Freitag um Mitternacht online. Böhmermanns Team legt auf der Seite „lmaafk.de“ viele interne Belege offen, die den Handwerker als vermeintlichen Betrüger entlarven sollen.

Fynn Kliemann: Noch kein Statement zu den Masken-Vorwürfen

Rund zwölf Stunden nach der Veröffentlichung des Böhmermann-Videos hat sich Fynn Kliemann zu den Vorwürfen noch nicht öffentlich geäußert. Doch erst vor wenigen Tagen beantwortete er die Pressefragen des ZDF Magazins in einem halbstündigen Video, das er auf seinem Instagram-Kanal teilte.

Fynn Kliemann: Karriere-Start auf YouTube

Seine Anfänge machte Fynn Kliemann auf YouTube. Seit 2009 lädt er auf der Plattform Videos hoch, die in der Regel mit Heimwerken zu tun haben. Doch Fynn ist eigentlich kein gelernter Handwerker, sondern Webdesigner. Das Markenzeichen seiner Videos ist, dass scheinbar zunächst alles schief geht, bevor Fynn am Ende mit einem geglückten Projekt dasteht. Gewürzt mit der richtigen Prise Humor, entstand ein YouTube-Kanal mit knapp 600.000 Followern (Stand Mai 2022).

Fynn Kliemann: Instagram

Mit Social Media kennt sich Fynn Kliemann aus. Seine Webdesigner-Ausbildung war ihm dabei sicherlich hilfreich. Obwohl der Heimwerker seine Karriere auf YouTube gestartet hat, hat er sich mittlerweile auf Instagram eine noch größere Fanbase aufgebaut. Mit seinen 821.000 Followern (Stand Mai 2022) teilt er Schnappschüsse, seine Projekte und zeigt sich auch privat mit seiner Freundin.

Fynn Kliemann: „Das Kliemannsland“

„Das Kliemannsland“ geboren. Laut Fynn ist es der erste, beste und freiste Interaktiv-Staat auf der ganzen Welt. Im Zentrum des Projektes steht vor allem Kreativität. Der Bauernhof ist ein Mekka für Kreative mit Märkten, einem Café, Konzerten, Kochevents und vielem mehr. Auf Vor einigen Jahren hat sich Fynn Kliemann einen alten Bauernhof gekauft. Mit dem Kauf wurdegeboren. Laut Fynn ist es der erste, beste und freiste Interaktiv-Staat auf der ganzen Welt. Im Zentrum des Projektes steht vor allem. Der Bauernhof ist ein Mekka für Kreative mit Märkten, einem Café, Konzerten, Kochevents und vielem mehr. Auf der Homepage des Kliemannslands können Fans auch einen Bürgerausweis beantragen und über zukünftige Projekte und Pläne abstimmen.

Fynn Kliemann: Doku über „Das Hausboot“

Im Jahr 2018 kaufte Fynn Kliemann mit Olli Schulz das Hausboot des verstorbenen Sängers Gunter Gabriel. Als DIY-Projekt sanierten es die Freunde gemeinsam. In der Netflix-Dokureihe „Das Hausboot“ sind die Sanierungsarbeiten für Fans in vier Folgen festgehalten worden.

Fynn Kliemann: Musik

Nach eigenen Angaben ist die Musik eine sehr große Leidenschaft von Fynn Kliemann. Mittlerweile hat er sich als Musiker auch ein weiteres Standbein aufgebaut. Seine Debüt-Single „Morgen“ wurde 2018 veröffentlicht und erreichte nach kürzester Zeit Goldstatus. Noch im selben Jahr erschien sein erstes Album „Nie“ und zwei Jahre später „Pop“. Beide Alben räumten ebenfalls Gold ab. Ende 2021 releaste der Allrounder sein drittes Album „Nur“, welches ausschließlich digital sowie streng limitiert als Vinyl zu erwerben war.

Fynn Kliemann: Kunst

Was Fynn Kliemann anpackt, scheint zu Gold zu werden. Neuerdings versucht sich der Handwerker als Künstler. Sein erster Gemäldekatalog ging weg wie warme Semmel. Noch mehr Zuspruch fand seine erste „offene Edition“. Sein signierter Kunstdruck erschloss neue Käuferschichten auf dem Kunstmarkt, bringt ihm jedoch auch Kritik ein. Doch das macht dem Allrounder nichts: „Warum sollte ich auch nicht? Weil es Künstler gibt, die nur das machen und mich nicht ernst nehmen, weil ich noch n paar andere Sachen mache? War bei der Musik doch genau das Gleiche. Da war und bin ich für viele immer noch irgendein Typ aus dem Internet, der nebenbei ein paar Songs geschrieben hat.“

Fynn Kliemann: Shop „Oderso“

Kleidung und Accessoires zu kaufen. Alles möglichst fair und umweltbewusst, wie es auf der Seite heißt: „Oderso wird fair in Europa produziert unter Produktionsbedingungen, die allen Beteiligten ein gerechtes Einkommen garantieren.“ Über diese Seite verkaufte Kliemann auch die Masken, durch die er Anfang Mai durch Jan Böhmermann in die Schlagzeilen geraten ist. Ein weiteres Standbein von Fynn Kliemann ist sein Online-Shop „Oderso“ . Auf der Plattform gibt es hauptsächlichundzu kaufen. Alles möglichstund, wie es auf der Seite heißt: „Oderso wird fair in Europa produziert unter Produktionsbedingungen, die allen Beteiligten ein gerechtes Einkommen garantieren.“ Über diese Seite verkaufte Kliemann auch die, durch die er Anfang Mai durch Jan Böhmermann in die Schlagzeilen geraten ist.

Fynn Kliemann: LDGG

LDDG – „Lass dir gut gehen“ – war eines der vielen Projekte Kliemanns, das ebenfalls kürzlich in der Kritik stand. Die Mission war hierbei, benachteiligten Personen Urlaub zu ermöglichen, dadurch, dass andere bei ihrem Urlaub einen freiwilligen Überschuss bezahlen. „Bezahlbarer Urlaub bei dem niemand auf der Strecke bleibt, jede beteiligte Person fair bezahlt wird und am Ende auch die Umwelt nicht darunter leiden muss. Das ist, was wir mit LDGG versuchen möchten“, – „Lass dir gut gehen“ – war eines der vielen Projekte Kliemanns, das ebenfalls kürzlich in der Kritik stand. Die Mission war hierbei, benachteiligten Personenzu ermöglichen, dadurch, dass andere bei ihrem Urlaub einen freiwilligenbezahlen. „Bezahlbarer Urlaub bei dem niemand auf der Strecke bleibt, jede beteiligte Person fair bezahlt wird und am Ende auch die Umwelt nicht darunter leiden muss. Das ist, was wir mit LDGG versuchen möchten“, heißt es dazu auf der Homepage.

Doch auch hier gab es Ungereimtheiten, wo die Spenden genau hingehen. Laut Kliemann sei man mit der Tafel Deutschland in Gesprächen gewesen. Doch ein Vertrag kam nicht zustande, wie der 34-Jährige seinen Fans am 05.05.2022 auf Instagram mitteilte. Laut Homepage sei die Gesamtsumme von 10.640,85 Euro an sogenannten Soli-Zuschlägen an diesem Tag vollständig an den Tafel Deutschland e.V. gespendet worden.

Fynn Kliemann: Vermögen

Fynn Kliemann hat sich als Heimwerkerkönig einen echten Namen gemacht. Doch wie viel verdient der Allrounder mit seinen Videos, Musik und Co.? Auch wenn der YouTuber immer humorvoll betont, dass er kein Geld hat, verdient er mit seinen vielfältigen Aktivitäten dennoch Zaster. Laut verschiedenen Online-Ressourcen wird das Vermögen von Fynn Kliemann auf knapp 2 Millionen Euro geschätzt.

Fynn Kliemann: Freundin Franzi

Alleskönner Fynn Kliemann ist vergeben – und das nicht seit gestern. Der YouTuber steht seit Jahren im Rampenlicht, doch privat geht es bei ihm etwas bodenständiger zu. Der 34-Jährige ist schon seit knapp 18 Jahren mit seiner Jugendliebe Franzi Mulder liiert. Vor Kurzem postet er auf Instagram eine Liebeserklärung an seine Langzeitfreundin: „18 Jahre und ich liebe dich einfach jeden Tag doller. Irgendwie hat sich nichts verändert und alles hat sich verändert. Scheiß auf Valentin, du bist mein Leben!“ Gemeinsam mit ihrem Hund leben sie in Zeven.