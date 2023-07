Fußball ist die beliebteste Sportart in Deutschland. Jeden Tag wird auf unzähligen Sendern und Plattformen Fußball live im TV und Stream übertragen. Aufgrund der kompliziert verteilten TV-Rechte verliert allerdings hier selbst der geübte Fußballfan den Überblick. Hier erfahrt ihr daher alles zur Fußball-Übertragung am Samstag, 29.07.2023.

Ein Überblick darüber, welche deutschen Sender Fußball übertragen, bekommt ihr hier:

Im deutschen Free-TV gibt es einige Möglichkeiten, Fußball live zu verfolgen. ARD und ZDF zeigen hin und wieder ausgewählte Partien des DFB-Pokals sowie Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen. Während großer Turniere wie der WM und EM sind diese Sender auch Anlaufstelle für Fans, um alle Spiele der deutschen Nationalmannschaften kostenfrei zu sehen. Zudem wurde das Finale der UEFA Champions League im Free-TV vom ZDF gezeigt. Sat.1 bietet pro Saison drei Bundesliga-Spiele live an, darunter das Eröffnungsspiel, das letzte Hinrundenspiel und das erste Rückrundenspiel. Bei RTL hingegen kann man eine Partie pro Spieltag aus der Europa League oder der Conference League verfolgen. Zusätzlich sind auch Spiele der deutschen Nationalmannschaft im RTL-Programm enthalten. Auch die dritten Programme der ARD, wie WDR, BR, und SWR, zeigen regelmäßig Fußball live im Free-TV, insbesondere aus der 3. Liga.

Für Fußballfans bietet DAZN eine breite Palette an Live-Übertragungen, darunter fast alle Partien der UEFA Champions League seit der Saison 2021/22. Um das volle Programm ohne Einschränkungen zu genießen, ist ein Abonnement bei DAZN erforderlich. Neben der UEFA Champions League bietet DAZN auch umfassende Live-Berichterstattung über andere europäische Top-Fußballligen wie Bundesliga, LaLiga, Serie A und Ligue 1. Doch das ist noch nicht alles, denn das DAZN-Angebot umfasst auch eine Vielzahl an US-Sportarten wie NBA, NFL, NHL, MLB und NCAA, Eishockey und Feldhockey, Rugby, Boxen und weitere Kampfsportarten, Motorsport, umfangreiche Darts-Berichterstattung sowie Eurosport 1HD und Eurosport 2HD mit den Olympischen Spielen, Wintersport-Highlights wie FIS Ski Alpine Weltcup, Vierschanzentournee und Biathlon-Weltcup, Tennis-Grand-Slams, Radsport und vielem mehr.

DAZN ist in verschiedenen Ländern wie Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Japan, Kanada, den USA, Spanien und Brasilien verfügbar.

Wer die volle Bandbreite des Fußballs genießen möchte, ist bei Sky genau richtig. Der Pay-TV-Sender überträgt zahlreiche Spiele der Bundesliga, alle Partien im DFB-Pokal und alle Topspiele der englischen Premier League. Um das umfangreiche Programm von Sky nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Egal für welche Option du dich entscheidest, es gibt für jeden Fußballfan eine Möglichkeit, die Spiele seiner Lieblingsmannschaft live zu verfolgen und mitzufiebern! Bitte beachte, dass sich die Verfügbarkeit von Inhalten und Preisen im Laufe der Zeit ändern kann, daher ist es ratsam, die aktuellsten Informationen direkt bei den jeweiligen Anbietern zu prüfen.

Für Fans, die mehr Fußball genießen möchten, bietet der Streamingdienst Magenta Sport eine Möglichkeit, die 3. Liga und die Bundesliga der Frauen im Livestream zu verfolgen. Allerdings ist dies kostenpflichtig. Für Telekom-Kunden ist MagentaSport in den ersten zwölf Monaten gratis, danach kostet es 4,95 Euro pro Monat. Nicht-Telekom-Kunden können ein Jahresabo für 9,95 Euro pro Monat oder ein Monatsabo für 16,95 Euro (monatlich kündbar) abschließen.

Sportdigital Fußball ist eine weitere Option für Fußballfans, die exklusive Spiele aus der Eredivisie, der portugiesischen Liga, der Copa Libertadores und dem Afrika Cup sehen möchten. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Kunden, die DAZN über Sky buchen, können entweder die DAZN-App nutzen, die auf fast allen vernetzten Geräten wie Sky Q, SmartTVs, Smartphones oder Tablets verfügbar ist, oder das Programm von DAZN auch auf den beiden linearen DAZN-TV-Sender DAZN1 (Sendeplatz 239) und DAZN2 (Sendeplatz 240) verfolgen. Sie sind auf allen Sky Receivern und perspektivisch auch auf Sky Glass verfügbar. Die beiden linearen DAZN-TV-Sender stehen allen Kunden zur Verfügung, die das DAZN-Paket über Sky abonniert haben.

