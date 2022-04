32. Spieltag in der der 3. Liga: Am Sonntag, 03.04.2022, ist der SV Waldhof Mannheim zu Gast beim FSV Zwickau. Zuletzt empfing der FSV Zwickau im November 2021 den SV Waldhof Mannheim im heimischen Stadion.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem FSV Zwickau und SV Waldhof Mannheim live im TV ?

überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem FSV Zwickau und SV Waldhof Mannheim ? Wo gibt es einen kostenlosen Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung vom 32. Spieltag findet ihr hier.

Zwickau gegen Waldhof Mannheim heute: Anpfiff, Spielort, Datum

Das Spiel der 3. Liga zwischen FSV Zwickau und SV Waldhof Mannheim findet am Sonntag, den 03.04.2022, um 13:00 Uhr in der GGZ Arena in Zwickau statt.

Alle Infos zum Spiel der 3. Liga auf einen Blick:

Teams : FSV Zwickau, SV Waldhof Mannheim

: FSV Zwickau, SV Waldhof Mannheim Wettbewerb : 3. Liga, 32. Spieltag

: 3. Liga, 32. Spieltag Datum und Uhrzeit : Sonntag, 03.04.2022, um 13:00 Uhr

: Sonntag, 03.04.2022, um 13:00 Uhr Spielort: GGZ Arena, Zwickau

FSV Zwickau gegen SV Waldhof: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Das Spiel zwischen Zwickau und Mannheim wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Magenta hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird die Begegnung bei Magenta Sport live in voller Länge zu sehen sein.

Zwickau vs. Mannheim in der 3. Liga: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Duell wird es nicht geben. Bei Magenta Sport kann das Spiel zwischen Zwickau und Mannheim aber kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung FSV Zwickau gegen SV Waldhof Mannheim am 03.04.2022 um 13:00 Uhr: