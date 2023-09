Am Freitag, den 22. September 2023, empfängt der FSV Zwickau in der Regionalliga Nordost Chemie Leipzig. Der Absteiger aus Zwickau verlor am vergangenen Spieltag gegen Cottbus. Vor dem achten Spieltag steht das Team von Trainer Rico Schmitt mit sieben Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Chemie Leipzig ist mittlerweile seit vier Spielen ungeschlagen, zuletzt gab es ein torloses Unentschieden gegen den Berliner AK. Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es im Landespokal Sachsen in der Saison 2021/22. Dort setzte sich Chemie Leipzig nach Elfmeterschießen durch.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel FSV Zwickau gegen BSG Chemie Leipzig und die Übertragung im TV und Stream.

FSV Zwickau vs. Chemie Leipzig – Regionalliga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Freitag, den 22.09.2023, trifft der FSV Zwickau auf BSG Chemie Leipzig. Anpfiff der Partie ist um 19:30 Uhr in der GGZ Arena in Zwickau. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : FSV Zwickau, BSG Chemie Leipzig

: FSV Zwickau, BSG Chemie Leipzig Wettbewerb : 8. Spieltag, Regionalliga Nordost

: 8. Spieltag, Regionalliga Nordost Datum und Anpfiff : Freitag, 22.09.2023, 19:30 Uhr

: Freitag, 22.09.2023, 19:30 Uhr Spielort: GGZ Arena, Zwickau

Wer überträgt FSV Zwickau gegen Chemie Leipzig im TV?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen dem FSV Zwickau und Chemie Leipzig wird nicht live TV übertragen.

Wo läuft Zwickau gegen Chemie Leipzig kostenlos im Stream?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Für die Partie FSV Zwickau gegen Chemie Leipzig wird es einen kostenlosen Livestream geben. Auf dem YouTube-Kanal von Ostsport.tv wird die Partie live und in voller Länge gestreamt. Übertragungsbeginn ist um 19:15 Uhr.

Hier der Livestream zum Spiel (externen Inhalt zulassen):