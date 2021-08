Am Sonntag, den 15.08.2021, findet um 15:30 Uhr das Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und RB Leipzig statt. Die Mainzer gehen in die 13. Bundesliga-Spielzeit in Folge. Wie im vergangenen Jahr wollen sie dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Gegen den Regionalligisten SV Elversberg setzten sich die Mainzer im DFB-Pokal erst im Elfmeterschießen durch. Zwar waren die 05er das klar bessere Team, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Gegen die Bullen wird das Team von Trainer Bo Svensson jede Tormöglichkeit nutzen müssen, wenn sie in der heimischen Mewa-Arena punkten wollen. Ein Anstieg der Formkurve ist daher notwendig. Der Vizemeister aus Leipzig startet einen neuen Angriff auf die Bayern. Im Pokalspiel ließ das Team von Neu-Trainer Jesse Marsch nichts zu und gewann gegen den SV Sandhausen ohne Probleme mit 0:4.

Wo wird das Spiel live übertragen?

Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Mainz gegen Leipzig: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen FSV Mainz 05 und RB Leipzig findet am Sonntag, den 15.08.2021, um 15:30 Uhr statt. In der Mewa-Arena rechnen die Mainzer mit mindestens 13.000 Zuschauern.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FSV Mainz 05, RB Leipzig

: FSV Mainz 05, RB Leipzig Wettbewerb : 1. Bundesliga, 1. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 1. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 15.08.2021, 15:30 Uhr

: 15.08.2021, 15:30 Uhr Spielort : Mewa-Arena, Mainz

: Mewa-Arena, Mainz zugelassene Zuschauer : 13.000

: 13.000 Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Mainz gegen Leipzig live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Mainz und Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Der Pay-TV Sender Sky wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Mainz gegen Leipzig am 15.08.2021 um 15:30 Uhr: