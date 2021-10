Am heutigen Freitag, den 22.10.2021, stehen sich der FSV Mainz 05 und der FC Augsburg gegenüber. Die Mainzer befinden sich momentan fernab von Gut und Böse. Mit dem elften Tabellenplatz sind sie von den internationalen Plätzen ein gutes Stück entfernt, aber auch die Abstiegsplätze befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe. Der FC Augsburg steht auf dem Relegationsplatz und kam im letzten Spiel gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 hinaus. Der FCA hat mit vier Toren die schlechteste Offensive der Liga. Die Mainzer zeichnet in dieser Spielzeit eine starke Abwehr aus. Hinter dem SC Freiburg haben sie mit nur acht Gegentoren die zweitstärkste Defensive der Liga. Den Augsburger wird also etwas gutes einfallen müssen, um die Abwehrbarrikade des FVS zu durchbrechen.

Anstoß und Uhrzeit : Wann findet das Bundesligaspiel heute statt?

: Wann findet das heute statt? Wo wird Mainz gegen Augsburg heute live übertragen?

übertragen? Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier.

FSV Mainz vs. FC Augsburg heute: Datum, Spielort, Uhrzeit

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen dem FSV und FC Augsburgfindet am Freitag, den 22.10.2021, um 20:30 Uhr in der Mewa-Arena in Mainz statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FSV Mainz 05, FC Augsburg

: FSV Mainz 05, FC Augsburg Wettbewerb : 1. Bundesliga, 9. Spieltag

: 1. Bundesliga, 9. Spieltag Datum und Uhrzeit : Freitag, 22.10.2021 um 20:30 Uhr

: Freitag, 22.10.2021 um 20:30 Uhr Spielort: Mewa-Arena, Mainz

Mainz gegen FCA TV-Übertragung: Läuft das Freitagsspiel heute auch im Free-TV oder nur bei DAZN?

Die große Frage, die sich viele Fußball-Fans vor der Partie am heutigen Abend stellen, ist: Wird das Bundesligaspiel zwischen dem FSV und FC Augsburg live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Die Antwort lautet nein. Das Spiel der 1. Bundesliga wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Mainz gegen FCA am 22.10.2021 um 20:30 Uhr:

Übertragung im Live-Stream: Kann man FSV gegen FCA kostenlos auf DAZN sehen?

Für alle, die kein Abo bei DAZN abgeschlossen haben, gab es bislang die Möglichkeit, den Streamingdienst kostenlos zu testen. Ab Oktober ist dieses Gratis-Abo allerdings weggefallen, sodass nun direkt eine Mitgliedschaft im Monatsabo für 14,99 Euro oder im Jahresabo für 149,99 Euro abgeschlossen werden muss. Das Spiel Mainz gegen Augsburg kann somit nur kostenpflichtig im Internet verfolgt werden.

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 9. Spieltag

Neben der Partie zwischen Mainz und dem FCA hat die 1. Bundesliga noch andere Begegnungen zu bieten. Hier findet ihr alle übrigen Spiele des 9. Spieltags:

Samstag, den 16.10.2021 um 15:30 Uhr

RB Leipzig vs. Greuther Fürth

Arminia Bielefeld vs. Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg

Samstag, den 16.10.2021 um 18:30 Uhr

Hertha BSC Berlin vs. Borussia Mönchengladbach

Sonntag, den 17.10.2021 um 15:30 Uhr

1. FC Köln vs. Bayer 04 Leverkusen

Sonntag, den 17.10.2021 um 17:30 Uhr

VfB Stuttgart vs. FC Union Berlin

Sonntag, den 17.10.2021 um 19:30 Uhr