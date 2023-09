Am Sonntagabend ist es im ZDF wieder Zeit für das „Herzkino“. Am 3. September 2023 strahlt der Sender die vierte Folge der zehnten Staffel von „Frühling“ erneut aus. In „Ich sehe was, was du nicht siehst“ muss die Dorfhelferin Katja auf eine Almhütte, bei der nicht alles koscher zugeht …

Worum es genau geht, wer mitspielt und wo gedreht wurde, erfahrt ihr hier in der Übersicht zum Film.

„Frühling – Ich sehe was, was du nicht siehst“: Sendetermin und Sendezeit

Der Film „Ich sehe was, was du nicht siehst“, der im Februar 2021 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft am Sonntag, 3. September 2023, erneut zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 03.09.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Frühling – Ich sehe was, was du nicht siehst“ in der Mediathek?

Ob der Film im Anschluss in der Mediathek sein wird, war vorab nicht bekannt. Aber da die „Frühling“-Reihe als Stream in der ZDF-Mediathek generell zur Verfügung steht, kann man davon ausgehen, dass auch der Teil als Wiederholung dort abrufbar sein wird.

Worum geht es in „Frühling – Ich sehe was, was du nicht siehst“?

Gemeinsam mit ihrer Praktikantin Lilly kümmert sich Katja um eine abgeschiedene Alm, da der Besitzer im Krankenhaus liegt. Dort geschehen seltsame Sachen und die Lage spitzt sich immer mehr zu, bis schließlich ein Feuer vor der Hütte ausbricht.

Der Almbesitzer erzählt ihnen daraufhin von seinem Nachbarn, der ihn schon seit vielen Jahren terrorisiert. Um der Sache auf den Grund zu gehen, macht sich Katja auf, den vermeintlichen Übeltäter zu konfrontieren. Doch je mehr sie erfährt, desto mehr begreift sie, wer hier tatsächlich sein Unwesen treibt.

Währenddessen muss Jan sich endlich seiner Krankheit stellen. Um den Krebs zu behandeln, muss er wohl oder übel eine Chemotherapie machen.

Die Entfernung zwischen Frühling und Leipzig lässt sich mit einem Videotelefonat überbrücken: Mark Weber (Marco Girnth) spricht mit seiner geliebten Dorfhelferin.

© Foto: ZDF/Andreas Tams

Die Besetzung von „Frühling – Ich sehe was, was du nicht siehst“ im Überblick

In der zehnten Staffel von „Frühling“ sieht man neben Simone Thomalla als Katja Baumann noch einige bekannte Gesichter wie Christoph M. Ohrt als Jan Steinmann oder Julia Beautx als Lilly Engel. Wer ist sonst noch im Cast von „Frühling – Ich sehe was, was du nicht siehst“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Simone Thomalla – Katja Baumann

Christoph M. Ohrt – Jan Steinmann

Kristo Ferkic – Adrian Steinmann

Johannes Herrschmann – Pfarrer Sonnleitner

Julia Beautx – Lilly Engel

Caroline Ebner – Dr. Schneiderhan

Marco Girnth – Mark Weber

Aniya Wendel – Nora Kleinke

Nikolaus Okonkwo – Louis Keita

Johann Schuler – Franz Gruckler

Raphael Kalkowski – Flo

Franz Xaver Zeller – Landwirt

Katja Brenner – Fanny Schneider

Sebastian Gerold – Polizist Loisl

Sebastian Hofmüller – Polizist

Wann und wo wurde „Frühling – Ich sehe was, was du nicht siehst“ gedreht?

Der vierte Film der zehnten Staffel von „Frühling“ wurde von Oktober bis November 2020 gedreht. Als Drehorte dienten die oberbayerischen Orte Bayrischzell und Parsberg (Miesbach). Das „Cafe Huber“ und die Pfarrkirche in Bayrischzell werden als Kulisse genutzt. Der Ort bietet auch eine Filmspaziergangsrunde als Touristenattraktion an.