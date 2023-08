Für die ZDF-Zuschauer geht es im Samstagskrimi wieder einmal in den Norden: Am 12. August 2023 strahlt der Sender die 14. Folge der Reihe „Friesland“ erneut aus. In „Unter der Oberfläche“ dreht sich alles um einen Mordfall und ein digitales Erbe, was vor allem für Süher schwierig wird. Denn ihr Bruder ist in die Sache involviert.

Alle Infos rund um die Sendetermine, Mediathek, Handlung, Besetzung und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Friesland – Unter der Oberfläche“: Sendetermine und Sendezeit

Der 14. Film der „Friesland“-Reihe, der im Januar 2022 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft am Samstag, 12. August 2023, erneut zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Samstag, 12.08.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es „Unter der Oberfläche“ in der Mediathek?

Wer den Krimi am Montagabend im Fernsehen verpasst, hat die Möglichkeit, ihn auch danach zu sehen. Er ist bereits eine Woche vorab als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Worum geht es in „Friesland – Unter der Oberfläche“?

Der Bestatter Habedank bietet seinen Kunden eine „digitale Nachlassverwaltung“ an. Denn neben den klassischen Sachen wie Wohnungsabmeldung müssen auch Social-Media-Accounts, E-Mail-Postfächer und Dating-Apps gekündigt werden. Doch als eine seiner Kunden verstirbt, steht ihm nicht nur die Polizei, sondern auch die Anwältin des Witwers auf der Matte. Der Witwer stellt nämlich Anspruch an das digitale Erbe.

Die Polizisten Süher Özlügül und Henk Cassens finden bald heraus, dass Sühers Bruder Yunus bei Habedank angestellt war. Doch hat der sich einen derben Spaß erlaubt und den Kunden Karten mit einem missverständlichen Aufdruck zugesendet. Eine davon ist Anneke Schwidden, das Mordopfer. Erst nach und nach wird Yunus bewusst, dass er sich damit auch für den Mord verdächtig macht, da die Karten nach Erpressung aussehen. Ohne Vorwarnung verschwindet er, obwohl ihm seine Schwester versichert, seine Unschuld zu beweisen. Flieht er oder hat er sich mit den falschen Leuten angelegt? Damit nicht genug, denn unerwarteterweise taucht Muriel Danneberg in Leer auf. Die Frau hat ein Auge auf Habedanks Business geworfen.

Yunus Özlügül (Yunus Cumartpay) streitet sich mit seiner Schwester Süher Özlügül (Sophie Dal), weil sie ihn verdächtigt, in den Mordfall verstrickt zu sein.

© Foto: ZDF/Willi Weber

Die Besetzung von „Friesland – Unter der Oberfläche“ im Überblick

Sophie Dal und Maxim Mehmet schlüpfen wie üblich in die Rollen der Polizisten Süher Özlügül und Henk Cassens. Sie ermitteln erneut gemeinsam in dem Fall.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Maxim Mehmet – Henk Cassens

Sophie Dal – Süher Özlügül

Theresa Underberg – Insa Scherzinger

Holger Stockhaus – Wolfgang Habedank

Felix Vörtler – Kommissar Jan Brockhorst

Yunus Cumartpay – Yunus Özlugül

Tina Pfurr – Melanie Harms

Valerie Niehaus – Svantje Oltmann

Eva Meckbach – Muriel Danneberg

Stefan Konarske – Lars Röding

Aljoscha Stadelmann – Hinnerk Schwidden

Katharina Hintzen – Julia Berger

Elias Krischke – Bjarne

Judith Jakob – Anneke Schwidden

Justus Maier – Ober

Wann und wo wurde „Friesland – Unter der Oberfläche“ gedreht?

Als Drehorte des 14. Teils dienten die Hengstford und Weener. Das Hotel Schwiddener Mühle ist die Hengstforder Mühle bei Apen. Die Eisenbahnbrücke in der Folge ist die Friesenbrücke über die Ems bei Weener. Gedreht wurde im Zeitraum von April bis Mai 2021.

Die Reihenfolge der „Friesland“-Filme im Überblick

Bei „Unter der Oberfläche“ handelt es sich um den 14. Teil der „Friesland“-Krimis. Insgesamt gibt es aktuell 18 Filme. Fans der Reihe können sich freuen, denn zwei weitere Filme wurden 2022 gedreht.

Die Filme in ihrer Reihenfolge: