Am Dienstag, den 31.05.2022, trifft Novak Djokovic im Viertelfinale der French Open 2022 auf seinen Dauer-Rivalen Rafael Nadal. Djokovic ist weiter davon angetrieben, als der Spieler mit den meisten Grand-Slam-Titeln in die Geschichte einzugehen. Seit den Australian Open Ende Januar liegt Nadal in diesem Ranking mit 21 Triumphen einen Titel vor Djokovic. „Es ist die größte Herausforderung, die du hier in Roland Garros haben kannst“, sagte der Weltranglisten-Erste aus Serbien über das Duell mit Nadal.

French Open 2022 – Uhrzeit: Djokovic im Viertelfinale am Abend gegen Nadal

Das Match zwischen Djokovic und Nadal findet am Dienstagabend, den 31. Mai 2022, ab 20:45 Uhr (MEZ) statt. Ausgetragen wird das Viertelfinale der French Open 2022 im Court Philippe-Chatrier in Paris statt.

TV-Übertragung: Wer überträgt Djokovic vs. Nadal heute live im Stream und im TV?

Das Spiel zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal findet am Dienstag in der Night Session der French Open statt. Das Viertelfinale zwischen den beiden Tennis-Superstars beginnt gegen 20.45 Uhr und wird auf Eurosport im Free-TV übertragen.

Zudem gibt es die Möglichkeit, das Match live im Internet im Stream zu verfolgen. Das Match kann im Eurosport Player oder bei DAZN live verfolgt werden.