Aktuell treffen die besten Volleyballerinnen Europas bei der Frauen-EM aufeinander. Die Europameisterschaft findet in Belgien, Italien, Deutschland und Estland statt. Vom 15. August bis 3. September wird hier der EM-Titel der Frauen im Volleyball ausgespielt. Düsseldorf ist Gastgeber der 15 Spiele in der Gruppe C, zu der auch Deutschland gehört.

Die deutsche Auswahl tritt vor heimischer Kulisse mit hohen Ambitionen an und wird alles daran setzen, den EM-Titel im eigenen Land zu gewinnen. Als Titelverteidiger treten die Italienerinnen an, die auch in diesem Jahr wieder zu den Topfavoritinnen zählen.

Gruppen: Wie sind die Teams unterteilt?

Das sind die Gruppen bei der Frauen-Volleyball-EM 2023

Deutschland befindet sich bei der Volleyball-EM in Gruppe C und wird die Spiele vor heimischer Kulisse in Düsseldorf austragen. Die Aufteilung der Gruppen im Überblick:

Zeitplan und Modus bei der Volleyball-EM der Frauen 2023

Das ist der Zeitplan für die Volleyball-EM der Frauen:

15. August bis 24. August: Gruppenphase

Gruppenphase 26. August bis 28. August: Achtelfinale

Achtelfinale 29. bis 30. August: Viertelfinale

Viertelfinale 1. September: Halbfinale

Halbfinale 3. September: Spiel um Platz 3 und Finale

Insgesamt gibt es vier Gruppen mit jeweils sechs Teams. Für das Achtelfinale qualifizieren sich die besten vier Teams. In der Gruppenphase wird die international gebräuchliche Punktvergabe angewendet: Im Falle eines 3:0 oder 3:1 Sieges erhält das siegreiche Team drei Punkte, während das unterlegene Team keine Punkte erhält. Bei einem 3:2 Sieg bekommt der Gewinner zwei Punkte und der Verlierer einen Punkt.

Volleyball-EM 2023 live: Übertragung im Free-TV und Livestream?

Free-TV wird es leider nicht geben. Die komplette EM ist exklusiv bei Eine Übertragung der Europameisterschaft 2023 imwird es leider nicht geben. Die komplette EM ist exklusiv bei sportdeutschland.tv zu sehen.

Eine Übersicht über die Kosten für Sportdeutschland.tv bekommt ihr hier:

Turnierticket für 15 Euro : Alle Spiele der Beachvolleyball-EM live

: Alle Spiele der Beachvolleyball-EM live Turnierticket in Kombination mit der Männer-EM für 25 Euro

Tagesticket für 5 Euro: Alle Spiele eines Tages der Beachvolleyball-EM

Kann sich das deutsche Team bei der heimischen Volleyball-EM den Titel holen?

Volleyball-EM der Frauen: Deutscher Spielplan

Die Spiele der deutschen Auswahl bei der Frauen-EM in der Gruppenphase im Überblick:

17.08.23, 17:00 Uhr – Griechenland - Deutschland : 0:3

: 0:3 19.08.23, 20:00 Uhr – Aserbaidschan - Deutschland : 1:3

: 1:3 21.08.23, 20:00 Uhr – Deutschland - Schweden: 1:3

- Schweden: 1:3 22.08.23, 17:00 Uhr – Deutschland - Tschechien

- Tschechien 24.08.23, 20:00 Uhr – Türkei - Deutschland

Volleyball-EM der Frauen 2023: Wo gibt es Tickets?

Der Verkauf von Eintrittskarten für die Spiele in Düsseldorf (vom 17. bis 24. August) begann bereits am 24. Februar und erfolgt ausschließlich online über das Ticketportal "Eventim". Dort sind Tickets für individuelle Teams erhältlich. Die Preisspanne für sämtliche Spiele des deutschen Teams reicht von 95 Euro für Kinder und Jugendliche bis zu 195 Euro für Erwachsene. Familientickets für vier Personen kosten 449 Euro. Die Preise für sämtliche Vorrundenspiele aller Mannschaften in Düsseldorf betragen 269 Euro für Erwachsene. Ein einzelnes Spiel kostet für Erwachsene 39 Euro.