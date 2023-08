Die Viertelfinalspiele zwischen Australien und Frankreich sowie England gegen Kolumbien stehen auf dem Programm. Hier erfahrt ihr alles darüber, welche Frauen-WM-Spiele am Samstag, den 12.08.2023, live im Free-TV und kostenlosen Stream übertragen werden. Mit einem Klick auf den Link kommt ihr direkt zu den Streams. Die Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland geht in die heiße Phase.Hier erfahrt ihr alles darüber, welcheam Samstag, den, live imundübertragen werden. Mit einem Klick auf den Link kommt ihr direkt zu den Streams.

Frauen-WM Viertelfinale heute live: Übertragung im Free-TV und Stream am 12.08.2023

Ein Überblick darüber, welche Frauen-WM-Spiele heute auf welchem Sender übertragen werden:

09:00 - 11:00 Uhr live im ZDF und der Mediathek : Viertelfinale, Australien - Frankreich

: Viertelfinale, Australien - Frankreich 12:30 - 14:30 Uhr live im ZDF und der Mediathek: Viertelfinale, England - Kolumbien

Spiele der Frauen-WM: Highlights und Re-Live

Für diejenigen, die die Spiele morgens nicht live verfolgen können, werden die Spiele an ARD-Sendetagen in voller Länge jederzeit später in der ARD-Mediathek verfügbar sein. In der Mediathek, auf sportschau.de und in der Sportschau-App, gibt es außerdem Zusammenfassungen aller 64 WM-Spiele. Auch das ZDF zeigt aufgrund der Zeitverschiebung Highlights der Spiele in Zusammenfassungen in seinen aktuellen Sendungen und seinen unseren Online-Portalen.

Wie läuft die Übertragung der Frauen-WM auf ARD und ZDF?

Die ARD sendet von einem bestehenden Studio des NDR in Hamburg. Claus Lufen ist als Moderator im Einsatz. Ihm zur Seite steht Nia Künzer als Expertin. Christina Graf und Bernd Schmelzer kommentieren die Spiele aus Neuseeland und Australien, Stephanie Baczyk berichtet aus Hamburg. Den WM-Song der ARD liefert Carolin Kebekus mit ihrem Song "Wir Ihr Alle Eins".

Moderator beim ZDF ist Sven Voss , der aus Mainz mit einem wechselnden Gast durch die Übertragungen führt. Nationalspielerin Giulia Gwinn , die aufgrund eines Kreuzbandrisses und Trainingsrückstands die WM verpasst hat, begleitet die WM als ZDF-Expertin. Das ZDF ist mit einem acht Personen starken Redaktionsteam, darunter Claudia Neumann , in Australien und Neuseeland vertreten.

Termine der Fußball-WM der Frauen 2023

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 fanden bis zum 3. August die Vorrundenspiele statt. Die besten zwei Teams der acht Vorrundengruppen qualifizierten sich für das Achtelfinale. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale am 20. August in Sydney.

Alle Informationen zum Zeitplan der Fußball-WM der Frauen vom 20. Juli bis 20. August 2023 in der Übersicht:

Vorrunde : Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023 Achtelfinale : Vom 5. bis 8. August 2023

: Vom 5. bis 8. August 2023 Viertelfinale : Vom 11. bis 12. August 2023

: Vom 11. bis 12. August 2023 Halbfinale : Vom 15. bis 16. August 2023

: Vom 15. bis 16. August 2023 Spiel um Platz 3 : 19. August 2023

: 19. August 2023 Finale: 20. August 2023

Frauen-WM-Spielplan als PDF zum Download