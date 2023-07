Frankreich trifft in seinem zweiten Spiel bei der Vorrunde der Samstag, den 29. Juli, auf Brasilien. Nachdem die Französinnen beim 0:0 zum Auftakt gegen Jamaika einen Fehlstart hingelegt haben, sind sie heute beim Topspiel gegen die Brasilianerinnen unter Druck. trifft in seinem zweiten Spiel bei der Vorrunde der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland am heutigenauf. Nachdem die Französinnen beim 0:0 zum Auftakt gegen Jamaika einen Fehlstart hingelegt haben, sind sie heute beim Topspiel gegen die Brasilianerinnen unter Druck.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel der Frauen-WM zwischen Frankreich und Brasilien und der Übertragung im Free-TV und Livestream.

Frankreich gegen Brasilien bei der Frauen-WM heute: Deutsche Uhrzeit, Übertragung

Das Gruppenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen zwischen Frankreich und Brasilien findet am Samstag, dem 29.07.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 12 Uhr deutscher Zeit im Suncorp Stadium in Brisbane. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Frankreich, Brasilien

: Frankreich, Brasilien Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023

: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 Gruppe : F, 2. Spieltag

: F, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 29.07.2023, 12:00 Uhr MESZ

: 29.07.2023, 12:00 Uhr MESZ Stadion/Spielort: Suncorp Stadium, Brisbane (Australien)

Nach dem schwachen Auftakt gegen Jamaika sind die Französinnen heute gegen Brasilien gefordert.

© Foto: Rick Rycroft/dpa

Frauen-WM Übertragung: Wo läuft Frankreich gegen Brasilien heute im Free-TV?

Das Spiel der Frauen-Weltmeisterschaft wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland teilen sich ARD und ZDF. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge im Free-TV im ZDF verfolgen. Die ZDF-Übertragung mit Moderator Sven Voss beginnt am heutigen Tag um 11:30 Uhr mit den Vorberichten. Kommentiert wird das Spiel Frankreich gegen Brasilien von Claudia Neumann

Wer überträgt Frankreich gegen Brasilien heute im Stream?

Für das Topspiel der Frauen-WM gibt es einen kostenlosen Livestream. Parallel zur Übertragung im Free-TV zeigt das ZDF das Spiel Frankreich gegen Brasilien auch in seinem Stream in der ZDF-Mediathek und auf sportstudio.de.

Alle Informationen zur Übertragung des WM-Spiels Frankreich gegen Brasilien am 29.07.2023:

Free-TV : ZDF

: ZDF Pay-TV : –

: – Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de

Frauen-WM: Spielplan als PDF zum Downloaden und Ausdrucken

