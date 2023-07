Mit-Gastgeber Neuseeland trifft im Eröffnungsspiel der Donnerstag, den 20. Juli, auf Norwegen. Die Neuseeländerinnen haben bei fünf vorherigen WM-Teilnahmen kein Spiel gewonnen. Gelingt ihnen bei der Eröffnung der Heim-WM der erste Sieg? Endlich rollt der Ball!trifft imder Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland amauf. Die Neuseeländerinnen haben bei fünf vorherigen WM-Teilnahmen kein Spiel gewonnen. Gelingt ihnen bei der Eröffnung der Heim-WM der erste Sieg?

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Eröffnungsspiel der Frauen-WM zwischen Neuseeland und Norwegen und der Übertragung im Free-TV und Livestream.

Frauen-WM-Eröffnungsspiel – Neuseeland gegen Norwegen: Uhrzeit, Übertragung

Das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen zwischen Neuseeland und Norwegen findet am Donnerstag, den 20.07.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 9 Uhr deutscher Zeit im Eden Park im neuseeländischen Auckland. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Neuseeland, Norwegen

: Neuseeland, Norwegen Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023

: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 Gruppe : A, 1. Spieltag, Eröffnungsspiel

: A, 1. Spieltag, Eröffnungsspiel Datum und Uhrzeit : 20.07.2023, 09:00 Uhr MESZ

: 20.07.2023, 09:00 Uhr MESZ Stadion/Spielort: Eden Park, Auckland (Neuseeland)

Frauen-WM Übertragung: Wo läuft Neuseeland gegen Norwegen im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des Eröffnungsspiels der Frauen-WM zwischen Neuseeland und Norwegen in der WM-Gruppenphase, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Das Eröffnungsspiel der Frauen-Weltmeisterschaft wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Frauen-WM 2023 in Neuseeland und Norwegen teilen sich ARD und ZDF. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge im Free-TV in der ARD verfolgen. Die Übertragung beginnt um 08:03 Uhr mit den Vorberichten und der großen Eröffnungsfeier. Aus dem WM-Studio in Hamburg berichten Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer. Kommentiert wird das Spiel Neuseeland gegen Norwegen von Christina Graf.

Wo wird das Eröffnungsspiel der Frauen-WM im Stream übertragen?

Für das Eröffnungsspiel der Frauen-WM gibt es einen kostenlosen Livestream. Parallel zur Übertragung im Free-TV zeigt die ARD das Spiel Neuseeland gegen Norwegen auch in seinem Stream in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de. Im Anschluss überträgt die ARD auch das Spiel zwischen Australien und Irland. Die Partie wird um 12 Uhr deutscher Zeit in Sydney angepfiffen.

Alle Informationen zur Übertragung des Eröffnungsspiels Neuseeland gegen Norwegen am 20.07.2023:

