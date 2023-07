"Wir Ihr Alle Eins" wird gesungen von Carolin Kebekus. Bei vielen großen Sportereignissen werden heutzutage passende Lieder und Soundtracks veröffentlicht. Nicht selten sind auf diesen Songs Weltstars der Musikbranche zu hören. Auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2023 der Frauen in Australien und Neuseeland gibt es wieder ein offizielles Lied der FIFA. Nach dem Hickhack um die Übertragung der Frauen-WM hat auch die ARD einen offiziellen WM-Song vorgestellt:

Offizieller Song der Frauen-WM 2023: „Unity“ von Kelly Lee Owens

Bei der Präsentation der Marken des Turniers im Oktober 2021 präsentierte die FIFA den Song „Unity“ der walisischen Elektromusikerin Kelly Lee Owens. Das 1:48 Minuten lange Lied ist ein Instrumental und kombiniert Elektrobeats mit der Stimme von Kelly Lee Owens.

Frauen-WM Song der ARD: „Wir Ihr Alle Eins“ von Carolin Kebekus

Wie bei den meisten Weltmeisterschaften bilden sich im Vorlauf zur WM und währenddessen weitere, inoffizielle WM-Songs. Die ARD hat um Juli den Song "Wir Ihr Alle Eins“ von Carolin Kebekus als offiziellen Soundtrack des Senders zur Frauen-WM vorgestellt.

Premiere gefeiert hatte der Song in der vom WDR in Auftrag gegebenen "Carolin Kebekus Show". Im dazugehörigen Musikvideo wirken auch die Vize-Europameisterinnen Lina Magull, Lea Schüller, Klara Bühl, Sydney Lohmann, Nicole Anyomi, Sophia Kleinherne und Sara Doorsoun mit.

Kebekus: WM-Song war als moralische Unterstützung geplant

Carolin Kebekus ist nicht nur Comedian, sondern auch leidenschaftlicher Fußballfan. Die Rheinländerin erklärte kürzlich, dass sie den Song gar nicht als offiziellen Song geplant hatte. „Als wir den Song aufgenommen haben, war noch gar nicht klar, ob die Fußball-WM der Frauen in Deutschland übertragen wird. Es hing alles in der Luft. Damals haben wir diesen Song gemacht, als moralische Unterstützung: Wenn es nicht übertragen wird, soll es wenigstens einen Song geben. Jetzt wurde er als offizieller Song der ARD ausgewählt - das ist super, wir freuen uns total“, so Kebekus gegenüber dem SID.

