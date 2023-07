Mit-Gastgeber Australien trifft im zweiten Spiel der Donnerstag, den 20. Juli, auf Irland. Nach einer Schießerei mit mehreren Toten in Auckland vor der Eröffnungsfeier wird es vor dem WM-Spiel eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer geben. trifft im zweiten Spiel der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland am heutigenauf. Nach einer Schießerei mit mehreren Toten in Auckland vor der Eröffnungsfeier wird es vor dem WM-Spiel eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer geben.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Eröffnungsspiel der Frauen-WM zwischen Australien und Irland und der Übertragung im Free-TV und Livestream.

Frauen-WM Eröffnungsspiel heute – Australien gegen Irland: Uhrzeit, Übertragung

Das zweite Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen zwischen Australien und Irland findet am Donnerstag, dem 20.07.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 12 Uhr deutscher Zeit im Eden Park in Sydney. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Australien, Irland

: Australien, Irland Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023

: Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 Gruppe : B, 1. Spieltag

: B, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 20.07.2023, 12:00 Uhr MESZ

: 20.07.2023, 12:00 Uhr MESZ Stadion/Spielort: Accor Stadium, Sydney (Australien)

Frauen-WM Übertragung: Wo läuft Australien gegen Irland heute im Free-TV?

Das Spiel der Frauen-Weltmeisterschaft wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Frauen-WM 2023 in Australien und Irland teilen sich ARD und ZDF. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge im Free-TV in der ARD verfolgen. Die Übertragung beginnt am heutigen Tag um 08:03 Uhr mit den Vorberichten und der großen Eröffnungsfeier. Aus dem WM-Studio in Hamburg berichten Moderator Claus Lufen und Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des zweiten Spiels der Frauen-WM zwischen Australien und Irland in der WM-Gruppenphase, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten:Die Übertragungsrechte der Frauen-WM 2023 in Australien und Irland teilen sich ARD und ZDF. Fans können das Spiel heute live und in voller Länge im Free-TV in der ARD verfolgen.Aus dem WM-Studio in Hamburg berichten Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer . Kommentiert wird das Spiel Australien gegen Irland von Bernd Schmelzer.

Wer überträgt Australien gegen Irland heute im Stream?

Für das zweite Spiel der Frauen-WM gibt es einen kostenlosen Livestream. Parallel zur Übertragung im Free-TV zeigt die ARD das Spiel Australien gegen Irland auch in seinem Stream in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Alle Informationen zur Übertragung des WM-Spiels Australien gegen Irland am 20.07.2023:

Schweigeminute vor den Eröffnungsspielen der Frauen-WM

Nur wenige Stunden vor dem Eröffnungsspiel der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Auckland hat ein Bewaffneter das Feuer auf einer Baustelle im Stadtzentrum eröffnet und zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Deshalb starten die beiden Eröffnungsspiele heute mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer geben. Auch der Schütze selbst sei tot, berichtete die Polizei. Der Vorfall ereignete sich im Geschäftszentrum der Stadt unweit der Fan-Basis. Australiens Sportminister Grant Robertson traf sich danach mit FIFA-Präsident Gianni Infantino und Generalsekretärin Fatma Samoura, um über Sicherheitsmaßnahmen zu sprechen.

Frauen-WM: Spielplan als PDF zum Downloaden und Ausdrucken

Wann spielt Deutschland bei der Frauen-WM?