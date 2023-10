Die Bayern-Frauen feiern ihre Saisonpremiere in der Allianz-Arena! In der Frauen-Bundesliga kommt es am heutigen Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. In der Begegnung mit dem letztjährigen Drittplatzierten aus Frankfurt strebt das Team von Bayern-Cheftrainer Alexander Straus den dritten Saisonsieg an. Die Bayern Frauen starteten mit einem Unentschieden gegen Freiburg in die neue Saison. Im Anschluss folgten Siege gegen Köln und Essen. Eintracht Frankfurt musste bis zum 3. Spieltag auf den ersten Saisonsieg warten.

Die Bayern gehen als Favorit in das Spiel gegen die Eintracht, müssen aber auf zwei wichtige Spielerinnen verzichten: Sommerneuzugang Pernille Harder (Innenbandverletzung am rechten Knie) und Nationalspielerin Sydney Lohmann (Bänder- und Sprunggelenksverletzung) fehlen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt in der Frauen-Bundesliga und die Übertragung im TV und Stream.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt – Frauen-Bundesliga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Samstag, den 14.10.2023, treffen die FC Bayern Frauen und der Eintracht Frankfurt aufeinander. Anstoß der Partie ist um 17:55 Uhr in der Allianz-Arena in München. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Eintracht Frankfurt Frauen

: FC Bayern München, Eintracht Frankfurt Frauen Wettbewerb : Frauen-Bundesliga 2023/24, 4. Spieltag

: Frauen-Bundesliga 2023/24, 4. Spieltag Datum und Anpfiff : Samstag, 14.10.2023, 17:55 Uhr

: Samstag, 14.10.2023, 17:55 Uhr Spielort : Allianz-Arena, München

: Allianz-Arena, München Schiedsrichterin: Karoline Wacker (Backnang)

Pernille Harder zog sich beim 2:0-Erfolg bei der SGS Essen am vergangenen Sonntag eine Innenband-Verletzung am rechten Knie zu und fehlt den FC Bayern Frauen mehrere Wochen.

Welcher Sender zeigt FC Bayern Frauen gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV?

In Sachen Live-Übertragung im Free-TV gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans: Das Spiel der Frauen-Bundesliga zwischen den FC Bayern Frauen und Eintracht Frankfurt wird live im Free-TV in der ARD übertragen. Übertragungsbeginn im Ersten ist um 17:45 Uhr mit den Vorberichten. Moderator Claus Lufen führt mit Expertin Almuth Schult durch die Übertragung. Reporter des Spiels ist Bernd Schmelzer.

Beim Streaminganbieter DAZN wird das Spiel der Frauen Bundesliga ab 17:45 Uhr auf dem linearen Sender DAZN 1 übertragen. Auch beim Pay-TV-Sender Magenta Sport kann das Spiel der Frauen-Bundesliga zwischen Bayern und Eintracht Frankfurt geschaut werden.

Läuft FC Bayern Frauen gegen Frankfurt kostenlos im Stream?

Für das Spiel der Frauen-Bundesliga zwischen FC Bayern und Eintracht Frankfurt gibt es einen kostenlosen Livestream. Parallel zur Übertragung im Free-TV zeigt die ARD das Spiel ohne Zusatzkosten oder Anmeldung in seiner Mediathek.

Zudem kann das Spiel der Frauen-Bundesliga auf den kostenpflichtigen Streamingportalen DAZN und Magenta Sport verfolgt werden.

Alle Informationen zur Übertragung FC Bayern Frauen gegen Eintracht Frankfurt am 14.10.2023 um 17:55 Uhr:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : Magenta Sport, DAZN 1

: Magenta Sport, DAZN 1 Livestream: ARD-Mediathek, DAZN, Magenta Sport

