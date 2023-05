Frauen-Fußball-Bundesliga steht das spannende Saisonfinale an! Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg kämpfen um den Meistertitel. Die Ausgangslage ist einfach: Mit einem Sieg gegen Turbine Potsdam sichern sich die Münchnerinnen zum fünften Mal den Titel. Sollten die FCB-Frauen jedoch nicht gewinnen, könnte sich der VfL Wolfsburg um In dersteht das spannendean! Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg kämpfen um den Meistertitel. Die Ausgangslage ist einfach: Mit einem Sieg gegen Turbine Potsdam sichern sich die Münchnerinnen zum fünften Mal den Titel. Sollten die FCB-Frauen jedoch nicht gewinnen, könnte sich der VfL Wolfsburg um Alexandra Popp und Co. mit einem Erfolg gegen den SC Freiburg doch noch zum Meister krönen und den zweiten Titel der Saison holen.

Wo wird der spannende letzte Frauen-Bundesliga-Spieltag live im TV und Stream übertragen?

Frauen-Bundesliga: So seht ihr den letzten Spieltag live

Der letzte Frauen-Bundesliga-Spieltag hat es in sich: Wie gewohnt werden alle Partien am 22. Spieltag zeitgleich angepfiffen. Anstoß für alle Partien ist am Sonntag, den 28. Mai 2023, um 14:00 Uhr. Die Spiele am letzten Spieltag der Frauen-Bundesliga werden alle bei Magenta Sport jeweils als Einzelspiel und an diesem Spieltag auch in der Konferenz übertragen.

Alle Spiele im Überblick:

Bayern München - Turbine Potsdam

Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen

MSV Duisburg - TSG Hoffenheim

1. FC Köln - SGS Essen

VfL Wolfsburg - SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - SV Meppen

Letzter Spieltag der Frauen-Bundesliga in der Konferenz - FC Bayern Frauen im Free-TV

Novum in der Frauen-Bundesliga: Erstmals werden die sechs Begegnungen des 22. Spieltags neben den Einzelübertragungen auch in einer Konferenz bei Magenta Sport gezeigt.

FC Bayern Frauen gegen Turbine Potsdam wird live im Free-TV sowie im kostenlosen Stream über Das Spiel dersowie imüber br24.de sowie sportschau.de übertragen.

Frauen-Bundesliga: Originalschale in München, Kopie in Wolfsburg

Im Fernduell um die Meisterschaft in der Frauen-Bundesliga muss der DFB am letzten Spieltag zweigleisig planen. Die Original-Meisterschale wird am Sonntag bei der Partie FC Bayern München gegen Turbine Potsdam platziert, eine Replik beim Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg.