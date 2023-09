Frank Buschmann wohl noch als einen sehr guten Spieler in der zweiten Liga. Den meisten dürfte er allerdings eher als Fernsehmoderator und Sportreporter ein Begriff sein. Buschmann kommentiert unter anderem Fußballspiele und seit der aktuellen Saison ist er auch gemeinsam mit Basketball-Fans kennenwohl noch als einen sehr guten Spieler in der zweiten Liga. Den meisten dürfte er allerdings eher alsundein Begriff sein. Buschmann kommentiert unter anderemund seit der aktuellen Saison ist er auch gemeinsam mit Patrick Esume und Co. bei RTL im Einsatz, um die NFL-Spiele zu kommentieren.

Ist Frank Buschmann verheiratet?

Wie alt ist Buschmann?

Wie heißt sein Podcast?

Wir haben uns den beliebten Moderator genauer angesehen. Alle Infos zu „Buschi“ findet ihr in diesem Artikel im Porträt.

Frank Buschmann im Steckbrief: Alter, Wohnort, Ehefrau und Co.

Alle Fakten zum Moderator im Überblick:

Name: Frank Buschmann

Frank Buschmann Beruf: Fernsehmoderator, Sportreporter, Ex-Basketballspieler

Fernsehmoderator, Sportreporter, Ex-Basketballspieler Geburtstag: 24. November 1964

24. November 1964 Sternzeichen: Schütze

Schütze Größe: 1,86 m

1,86 m Geburtsort: Bottrop

Bottrop Wohnort: München

München Ehefrau: Lisa Heckl

Lisa Heckl Exfrau: unbekannt

unbekannt Kinder: zwei Töchter

zwei Töchter Twitter: FrankBuschmann

FrankBuschmann Instagram: buschibuschmann

buschibuschmann Website: frank-buschmann.com

Hat Frank Buschmann eine Frau und Kinder?

Viele Fans von Frank Buschmann fragen sich: Ist er verheiratet und hat er Kinder? Der Moderator ist mit der ebenfalls als Sportmoderatorin tätigen Lisa Heckl verheiratet. Davor war er bereits ein Mal verheiratet. Wer seine Exfrau ist, ist unbekannt. Aus dieser Ehe hat Frank Buschmann zwei Töchter.

Wie heißt der Hund von Frank Buschmann?

Hund namens Pebbles. Sogar ein eigener Instagram-Account namens Hündin gemeinsam erleben. Doch mit zwei Töchtern ist die Familie von Buschi noch nicht komplett. Der Moderator hat einen. Sogar ein eigener Instagram-Account namens pebbles_puschmann mit ca. 5.000 Followern ist ihr gewidmet. Buschmann teilt darauf Bilder von Abenteuern, die Herrchen undgemeinsam erleben.

Basketball – Das machte Buschmann vor seiner Karriere in den Medien

Bevor Frank Buschmann als Sportmoderator und –reporter tätig wurde, spielte er Basketball in der Oberliga bei Boele-Hagen Basketball und in der zweiten Bundesliga bei BG Hagen. Er war so gut, dass er sogar Angebote aus der Bundesliga bekam. Allerdings beendete er mit Ende 20 seine Basketballkarriere.

Comeback von Frank Buschmann als NFL-Kommentator

Bereits vor einigen Jahren war Frank Buschmann als Kommentator bei #ranNFL tätig und erfreute sich großer Beliebtheit bei den deutschen NFL-Fans. Nach seinem Wechsel zu Sky im Jahr 2017 gibt Buschmann nun seit dieser Saison für RTL wieder sein Comeback und begleitet nach circa sechs Jahren wieder NFL-Spiele im Free-TV.

Tätigkeit als Sport- und Showmoderator

Buschmann studierte an der Deutschen Sporthochschule Köln mit Schwerpunkt „Medien und Kommunikation“. Er hat einen Abschluss als Diplom-Sportwissenschaftler. Seine journalistische Karriere begann er als freier Mitarbeiter in der Sportredaktion von 107.7 Radio Hagen. Weiter kommentierte er die NBA, die zweite Fußball-Bundesliga, dann die Bundesliga und war als Frontmann von „ranNFL“ tätig. Er war Kommentator bei „Schlag den Raab“ und viele Jahre lang Teil des Kommentatoren-Duos in der Videospielserie FIFA. Seit 2016 moderiert er „Ninja Warrior Germany“. Kurz darauf folgte die Show „The Wall“.

Als Sportmoderator wechselte Buschmann 2017 zu Sky. Er kommentiert die Bundesliga Konferenz, die Champions League und auf Sky 1 „Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette“. 2022 gab er bekannt, dass sein Vertrag bei dem Sender im folgenden Jahr enden wird. Der Sportreporter möchte sich von da an anderen Aufgaben widmen und hört bei Sky auf.

Bücher und Podcast – Was macht Buschmann neben Moderationen?

Frank Buschmann ist nicht nur als Moderator tätig. 2014 erschien sein Spiegel-Bestseller „Am Ende kackt die Ente!: Aus dem Leben eines Sportverrückten“. Darin erzählt der Moderator, wie er seine Leidenschaft für den Sport entdeckt hat und wie er zum Fernsehen kam. Dem folgte 2016 sein zweites Buch: „Einfach mal frei Schnauze: mit Buschi unterwegs zu den Großen des Sports“. In diesem findet man Interviews mit verschiedenen Starsportlern. Buschis Art, Interviews zu führen ist besonders und die Stars öffnen sich auf ganz neue Weisen. Im März 2020 wagte sich der Sportreporter auf neues Terrain und startete mit Florian Schmidt-Sommerfeld den Sport-Podcast „Lauschangriff – Endlich was mit Sport“. Das Duo diskutiert und berichtet jeden Montag über aktuelle Sportthemen.

Wie hoch ist das Vermögen des Sportreporters?

Unzählige Fernsehshows, FIFA, Bundesliga – Frank Buschmann hat bereits viel moderiert. Doch wie hoch ist das Vermögen, das er sich in dieser Zeit erarbeiten konnte? Dazu ist offiziell nichts bekannt.