Am 17. Spieltag der 2. Bundesliga ist der 1. FC Kaiserslautern zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Der Gastgeber aus Kaiserslautern ist seit vier Spielen ungeschlagen. Zuletzt feierte das Team von Dirk Schuster zwei Siege in Folge. Diese Form möchte der Aufsteiger im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf bestätigen. In der Tabelle sind diese beiden Mannschaft fast gleichauf, lediglich die Tordifferenz ist unterschiedlich. Vor heimischem Publikum verlor die Fortuna bisher nur eins ihrer sieben Spiele.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern und die Übertragung im TV und Stream.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern – 2. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern findet am Freitag, den 11.11.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern

: Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb : 17. Spieltag, 2. Bundesliga

: 17. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff : Freitag, 11.11.2022, 18:30 Uhr

: Freitag, 11.11.2022, 18:30 Uhr Spielort : Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz)

Der 1. FC Kaiserslautern spielt als Aufsteiger bisher eine starke Saison. Mit 26 Punkten nach 16 Spieltagen sind die „Roten Teufel“ weit von der Abstiegszone entfernt. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge für das Team von Dirk Schuster.

© Foto: Jens Büttner/dpa

Wer überträgt das Spiel zwischen Düsseldorf und FCK im TV?

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Sky zeigt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 in der Konferenz. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

Fortuna Düsseldorf vs. FCK heute im kostenlosen Stream?

Für die Partie Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Kaiserslautern wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.