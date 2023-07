Ungarn winkt Red Bull ein neuer Rekord: Saisonübergreifend hat der Rennstall von Max Verstappen elf Siege in Serie gefeiert, damit stellte das Team einen Rekord aus dem Jahr 1988 ein. Damals gewannen Ayrton Senna und Alain Prost für McLaren ebenfalls elf Grand Prix nacheinander. Auf dem Hungaroring könnte diese Bestmarke endgültig Geschichte werden. Für die Formel 1 steht an diesem Wochenende das vorletzte Rennen vor der Sommerpause am dem Programm. Inwinkt Red Bull ein neuer Rekord: Saisonübergreifend hat der Rennstall von Max Verstappen elf Siege in Serie gefeiert, damit stellte das Team einen Rekord aus dem Jahr 1988 ein. Damals gewannen Ayrton Senna und Alain Prost für McLaren ebenfalls elf Grand Prix nacheinander. Auf demkönnte diese Bestmarke endgültig Geschichte werden.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Formel-1-Rennen in Ungarn und die Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1 Ungarn 2023: Rennstart heute, Zeitplan, Uhrzeit, Termine

Das Rennwochenende auf dem kurvigen Kurs von Budapest beginnt am Freitag um 13:30 Uhr mit dem 1. freien Training und geht um 17 Uhr mit dem 2. Training weiter. Am Samstag findet um 12:30 Uhr das 3. Training statt, bevor um 16 Uhr das Qualifying ansteht. Am Sonntag geht es mit dem Rennen weiter, Rennstart ist um 15:00 Uhr.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Budapest findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 21. Juli 2023, ab 13.30 Uhr

: Freitag, 21. Juli 2023, ab 13.30 Uhr 2. Training : Freitag, 21. Juli 2023, ab 17.00 Uhr

: Freitag, 21. Juli 2023, ab 17.00 Uhr 3. Training : Samstag, 22. Juli 2023, ab 12.30 Uhr

: Samstag, 22. Juli 2023, ab 12.30 Uhr Qualifying : Samstag, 22. Juli 2023, ab 16.00 Uhr

: Samstag, 22. Juli 2023, ab 16.00 Uhr Rennen: Sonntag, 23. Juli 2023, 15.00 Uhr

Formel 1 in Budapest: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Ungarn

Der Hungaroring ist eine Rennstrecke nahe der ungarischen Hauptstadt Budapest. Sie wurde 1986 eröffnet und war die erste Rennstrecke in Osteuropa, die ein Formel 1-Rennen ausgetragen hat. Die Strecke ist 4,381 km lang und hat 14 Kurven. Sie gilt als eine der schwierigsten Strecken im Formel 1-Kalender, da sie sehr eng und kurvig ist und wenig Überholmöglichkeiten bietet. Trotzdem ist sie bei Fahrern und Fans aufgrund ihrer Atmosphäre sehr beliebt.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Budapest? Alle Infos zum Großen Preis von Ungarn im Überblick:

Strecke : Hungaroring

: Hungaroring Ort : Budapest

: Budapest Grand Prix : 11 von 24

: 11 von 24 Datum : 23. Juli 2023

: 23. Juli 2023 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Streckenlänge : 4.381 km

: 4.381 km Rundenzahl : 70 Runden

: 70 Runden Renndistanz : 306.630 km

: 306.630 km Rundenrekord: 1:16.627 (Lewis Hamilton, 2020)

Formel 1 in Ungarn live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich und in voller Länge ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an. Zudem gibt es eine ksotenlose Übertragung auf YouTube.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. + 2. Training am Freitag: Live bei Sky

am Freitag: Live bei Sky 3. Training am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Qualifying am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Rennen: am Sonntag: Live bei Sky

F1 in Budapest: Kein Free-TV – dafür kostenlos auf YouTube

Zwar wird das Formel 1-Rennen in Ungarn nicht im Free-TV übertragen, da RTL seit dieser Saison keine Rechte mehr an der Formel 1 besitzt. Allerdings wird Sky den Showdown auf dem Hungaroring vor den Toren Budapests am Sonntag parallel zur TV-Übertragung auch live im kostenlosen Stream auf seinem YouTube-Kanal anbieten.

Formel 1 live bei Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Motorsportfans die Übertragungen der Formel 1 von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.