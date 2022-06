Die MotoGP ist zu Gast am Sachsenring in Deutschland. Im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft steht das nächste Rennen der Saison auf dem Programm. Weltmeister Fabio Quartararo, Aleix Espargaro und Co. gehen auf dem Sachsenring auf Punktejagd. Das MotoGP-Wochenende beginnt am Freitag, den 17.6.2022 mit den ersten freien Trainings.

Zeitplan und Uhrzeit : Alle Termine für den Großen Preis von Deutschland im Überblick.

: Alle Termine für den Großen Preis von Deutschland im Überblick. TV-Übertragung : Wo werden Training, Qualifying und Rennen am Sonntag live übertragen?

: Wo werden Training, Qualifying und Rennen am Sonntag live übertragen? Strecke: Welche wichtigen Infos gibt es zum Sachsenring?

Alle Infos zum MotoGP-Wochenende in Hohenstein-Ernstthal.

MotoGP Sachsenring 2022: Zeitplan, Uhrzeit, Termine und Start

Die MotoGP fährt am Sachsenring in ihrem gewohnten Modus Training, Qualifying, Rennen. Am Freitag finden in der MotoGP das 1. freie Training und das 2. freie Training statt. Am Samstag folgt nach zwei weiteren freien Trainings das Qualifying. Am Sonntag startet das mit Spannung erwartete Rennen um den Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring.

Wann gehen die Fahrer am Sachsenring an den Start? Den Zeitplan und die Termine für den Deutschland-GP 2022 inklusive Uhrzeit findet ihr hier:

Zeitplan am Freitag

09:00 - 09:40 Uhr: Moto3 - 1. Freies Training

09:55 - 10:40 Uhr: MotoGP - 1. Freies Training

10:55 - 11:35 Uhr: Moto2 - 1. Freies Training

13:15 - 13:55 Uhr: Moto3 - 2. Freies Training

14:10 - 14:55 Uhr: MotoGP - 2. Freies Training

15:10 - 15:50 Uhr: Moto2 - 2. Freies Training

Zeitplan am Samstag

09:00 - 09:40 Uhr: Moto3 - 3. Freies Training

09:55 - 10:40 Uhr: MotoGP - 3. Freies Training

10:55 - 11:35 Uhr: Moto2 - 3. Freies Training

12:35 - 13:15 Uhr: Moto3 - Qualifying

13:30 - 14:00 Uhr: MotoGP - 4. Freies Training

14:10 - 14:50 Uhr: MotoGP - Qualifying

15:10 - 15:50 Uhr: Moto2 - Qualifying

Zeitplan am Sonntag

09:00 - 09:10 Uhr: Moto3 - Warm Up

09:20 - 09:30 Uhr: Moto2 - Warm Up

09:40 - 10:00 Uhr: MotoGP - Warm Up

11:00 Uhr: Moto3 - Das Rennen (27 Runden)

12:20 Uhr: Moto2 - Das Rennen (28 Runden)

14:00 Uhr: MotoGP - Das Rennen (30 Runden)

Wer holt sich den Sieg in der MotoGP am Sonntag auf dem Sachsenring 2022? Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo will seine Führung in der Gesamtwertung gerne ausbauen.

© Foto: Lluis Gene/afp

MotoGP Sachsenring 2022: Alles zum Großen Preis von Deutschland

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke auf dem Sachsenring? Alle Infos zum Großen Preis von Deutschland im Überblick:

Saison: MotoGP Saison 2022

MotoGP Saison 2022 Rennen : Großer Preis von Deutschland

: Großer Preis von Deutschland Grand Prix: 10 von 20

10 von 20 Datum : 19.06.2022

: 19.06.2022 Uhrzeit : 14:00 Uhr

: 14:00 Uhr Ort : Hohenstein-Ernstthal

: Hohenstein-Ernstthal Strecke : Sachsenring

: Sachsenring Streckenlänge : 3,671 km

: 3,671 km Längste Gerade: 780m (Start-Ziel)

MotoGP Sachsenring 2022 Übertragung im TV und Stream

ServusTV baut sein übliches Programm für den Grand Prix am Sachsenring aus. Zusätzlich zu den Qualifyings und Rennen aller drei Klassen gibt es in Deutschland auch das 1., 3. und 4. Freie Training und das Warm Up der MotoGP live im Free-TV zu sehen.

Auch im Live-Stream überträgt der Sender das Wochenende am Sachsenring. Hierfür kann die ServusTV-App genutzt oder über die Website auf den Stream zurückgegriffen werden.

Daneben gibt es alle Sessions und das Rennen beim kostenpflichtigen Anbieter DAZN. Der Streaming-Dienst hat sein Programm für 2022 aufgestockt. Ab dieser Saison laufen mit Ausnahme der Warm-Ups wieder alle Sessions aller Klassen auf dem Streaming-Portal.

Gibt es noch Tickets für die MotoGP am Sachsenring 2022?

Restkarten erhältlich. Vor Ort sind Tickets an den Tageskassen am Parkplatz P11 und neben dem Haupteingang Goldbachstraße erhältlich. Die Tageskassen sind in der Rennwoche von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 6 bis 14 Uhr. Bereits erworbene Tickets für den Motorrad Grand Prix 2020 und 2021 behalten für das Rennwochenende 2022 ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Tickets gibt es online auf adac.de/motogp . Der Onlinekauf mit Handyticket oder Ticket zum selber ausdrucken ist bis zum Rennstart der MotoGP am Sonntag möglich. Für den Sonntag sind nocherhältlich. Vor Ort sind Tickets an denam Parkplatz P11 und neben dem Haupteingang Goldbachstraße erhältlich. Die Tageskassen sind in der Rennwoche von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 6 bis 14 Uhr. Bereits erworbene Tickets für den Motorrad Grand Prix 2020 und 2021 behalten für das Rennwochenende 2022 ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

