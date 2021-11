Formel-1-Fans können das Wochenende kaum erwarten, denn in Mexiko kommt es am Sonntag, den 07.11.2021, zum großen Highlight. Der Große Preis von Mexiko geht an den Start und Spannung ist garantiert. Max Verstappen und Lewis Hamilton kämpfen um Gold. Momentan liegt der Red-Bull-Pilot mit 12 Punkte vorne, doch er bleibt gelassen. „Das ändert nicht viel, denn es geht vor allem um Details. Ein Sieg gibt mir kein zusätzliches Selbstvertrauen oder so. Wir alle im Team sind zuversichtlich, dass wir einen richtig guten Job machen können. Aber wir müssen uns um die Details kümmern, direkt auch wieder in Mexiko, damit wir aus unserem Paket das Beste herausholen können“, so der Holländer. Jeder Fehler könnte Punkte kosten. Mit seinen 24 Jahren hat Verstappen in diesem Jahr bewiesen, dass er dem Druck gewachsen ist, er bleibt cool und besonnen. Bester Beweis war das Heimspiel in Zandvoort, als ein ganzes Land mit ihm mitfieberte. Der unbestrittene Vorteil des Mercedes-Piloten Lewis Hamiltons ist die Erfahrung.Der Brite weiß, wie Titelkampf geht, während es für Verstappen das erste Mal ist, dass er um die Krone in der Formel-1 fährt. Sieben WM-Titel aus zehn Saisons, in denen Hamilton die Chance dazu hatte, sprechen für sich.

Formel 1 Mexiko 2021 – Uhrzeit, Startzeit, Strecke: Wann beginnt heute das Rennen?

Das Rennen findet am Sonntag, den 24.10.2021, statt. Der Autodromo Hermanos Rodriguez befindet sich auf 2.000 Metern Höhe. Dadurch ist der Luftwiderstand deutlich geringer als auf anderen Strecken. Dies hat zur Folge, dass die Boliden trotz maximalen Abtriebsabsolute Höchstgeschwindigkeiten jenseits der 360 km/h erreichen.

Wann beginnt das Rennen? Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Strecke und Startzeit im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2021

: Formel 1 Saison 2021 Rennen : Großer Preis von Mexiko

: Großer Preis von Mexiko Grand Prix : 18 von 22

: 18 von 22 Datum : 07.11.2021

: 07.11.2021 Uhrzeit : 20:00 Uhr

: 20:00 Uhr Ort : Mexiko-City, Mexiko

: Mexiko-City, Mexiko Rennstrecke : Autódromo Hermanos Rodríguez

: Autódromo Hermanos Rodríguez Streckenlänge: 4,304 Kilometer

Formel 1 2021 live: Wo wird das Rennen in Mexiko heute im TV und Stream übertragen?

Das Rennen live verfolgen können Formel-1-Fans lediglich bei Sky. Somit wird der Große Preis von Mexiko nicht im Free-TV oder kostenlosen Live-Stream zu sehen sein. Für den Pay-TV-Sender Sky muss ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden.

Auf Sky Sport F1 (HD) werden dann alle Sessions vom Wochenende inklusive Rennen übertragen.

Im Livestream wird das Rennen in Austin zudem von Sky über die SkyGo-App oder ein kostenpflichtiges SkyTicket angeboten.

