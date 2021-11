Die Formel-1-WM neigt sich dem Ende entgegen und Spannung ist weiterhin garantiert. Nach der überragenden Aufholjagd von Lewis Hamilton am vergangenen Wochenende in Brasilien bleibt das Duell gegen Max Verstappen um Gold spannend. Am Sonntag, den 21.11.2021, findet das Rennen in Doha statt. In Katar wird der Brite erneut versuchen, den Abstand auf den WM-Führenden Holländer zu verkürzen. Der neue Motor vom Mercedes-Piloten war wohl ein Hauptfaktor für die sensationelle Performance des 36-Jährigen. „Es war eines der besten Wochenenden, vielleicht das beste meiner gesamten Karriere. Und auch eines der schwierigsten. Aber: Nichts ist unmöglich.“, so Hamilton. Max Verstappen ist weiterhin zuversichtlich und blickt poistiv auf das Rennen in Doha: „Wir haben alles getan, was wir konnten, es war ein guter Kampf, aber am Ende hat ein bisschen Geschwindigkeit gefehlt. Ich bin zuversichtlich, dass wir zurückschlagen.“, so der 24-Jährige.

Alle Infos zum Rennen beim Großen Preis von Katar.

Formel 1 Katar 2021 – Uhrzeit, Startzeit, Strecke: Wann beginnt heute das Rennen?

Das Rennen findet am Sonntag, den 21.11.2021, um 15:00 Uhr statt. Der Losail International Circuit wurde innerhalb von einem Jahr gebaut und kostete 58 Millionen Euro. Die Strecke ist von Kunstrasen umgeben, damit der Wüstensand vom Asphalt möglichst ferngehalten werden kann.

Wann beginnt das Rennen? Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Strecke und Startzeit im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2021

: Formel 1 Saison 2021 Rennen : Großer Preis von Katar

: Großer Preis von Katar Grand Prix : 20 von 22

: 20 von 22 Datum : 21.11.2021

: 21.11.2021 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Ort : Doha, Katar

: Doha, Katar Rennstrecke : Losail International Circuit

: Losail International Circuit Streckenlänge: 5,380 Kilometer

Formel 1 2021 live: Wo wird das Rennen in Doha heute im TV und Stream übertragen?

Das Rennen live verfolgen können Formel-1-Fans lediglich bei Sky. Somit wird der Große Preis von Katar nicht im Free-TV oder kostenlosen Live-Stream zu sehen sein. Für den Pay-TV-Sender Sky muss ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden.

Auf Sky Sport F1 (HD) werden dann alle Sessions vom Wochenende inklusive Rennen übertragen.

Im Livestream wird das Rennen in Doha zudem von Sky über die SkyGo-App oder ein kostenpflichtiges SkyTicket angeboten.

Formel 1: Hamilton holt Pole Position in Katar - Verstappen Zweiter

Lewis Hamilton hat sich beim Großen Preis von Katar die Position gesichert. Sein Titelrivale Max Verstappen im Red Bull startet gleich dahinter von Rang zwei. Sebastian Vettel schaffte es im Aston Martin in den letzten Abschnitt des Qualifyings und holte dort Rang zehn, Mick Schumacher wird im Haas vom 19. und damit vorletzten Platz ins Rennen gehen.

Startaufstellung Formel 1 Großer Preis von Katar