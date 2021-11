In der Formel-1-WM heißt es nun Endspurt. Lewis Hamilton läuft die Zeit davon. Der siebenmalige Weltmeister ist in der Formel 1 unter akuten Siegzwang geraten – sonst hängt ihn Max Verstappen im WM-Kampf endgültig ab. Durch seine nachträgliche Disqualifikation des Qualifying startete Hamilton gestern, am 13.11., beim Sprintrennen allerdings vom letzten Startplatz. Die Sterne für einen guten Startplatz beim Rennen in Sao Paulo am heutigen Sonntag, den 14.11.2021, standen für Hamilton also schlecht. Im WM-Duell gegen einen überragend fahrenden Max Verstappen hilft Lewis Hamilton wohl nur noch Beistand von oben. Vier Rennen vor dem Saisonfinale hat Verstappen seinen einzigen Widersacher schon satte 19 Punkte hinter sich gelassen. „Wir müssen beginnen, besser zu performen und vielleicht auch auf den Renngott hoffen“, so Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Anders scheint er den auf höchstem Niveau fahrenden Verstappen mit dessen zuverlässigem Red Bull nicht mehr einzufangen zu können. „Ich habe natürlich das Gefühl, dass ich jedes Rennen gewinnen muss, denn wir brauchen diese zusätzlichen Punkte“, so der Brite.

Wann gehen die Fahrer an den Start ?

? Wie sieht die Startaufstellung nach dem Qualifying aus?

nach dem aus? Wo wird das Rennen live im TV und Stream übertragen?

Alle Infos zum Rennen beim Großen Preis von Brasilien.

Formel 1 Brasilien 2021 – Uhrzeit, Startzeit, Strecke: Wann beginnt heute das Rennen?

Das Rennen findet am Sonntag, den 14.11.2021, statt. Der Autódromo José Carlos Pace wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und besonders der vielen Unebenheiten im Belag werden die Fahrer besonders stark gefördert sein.

Wann beginnt das Rennen? Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Strecke und Startzeit im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2021

: Formel 1 Saison 2021 Rennen : Großer Preis von Brasilien

: Großer Preis von Brasilien Grand Prix : 19 von 22

: 19 von 22 Datum : 14.11.2021

: 14.11.2021 Uhrzeit : 18:00 Uhr

: 18:00 Uhr Ort : Sao Paulo, Brasilien

: Sao Paulo, Brasilien Rennstrecke : Autódromo José Carlos Pace

: Autódromo José Carlos Pace Streckenlänge: 4,309 Kilometer

Formel 1 2021 live: Wo wird das Rennen in Sao Paulo heute im TV und Stream übertragen?

Das Rennen live verfolgen können Formel-1-Fans lediglich bei Sky. Somit wird der Große Preis von Brasilien nicht im Free-TV oder kostenlosen Live-Stream zu sehen sein. Für den Pay-TV-Sender Sky muss ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden.

Auf Sky Sport F1 (HD) werden dann alle Sessions vom Wochenende inklusive Rennen übertragen.

Im Livestream wird das Rennen in Sao Paulo zudem von Sky über die SkyGo-App oder ein kostenpflichtiges SkyTicket angeboten.

Rennen Sao Paulo Formel 1 heute: Startaufstellung zum GP in Brasilien

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat die Pole-Position und startet von Rang eins. Max Verstappen im Red Bull will von Rang zwei seine WM-Führung ausbauen. Auf Platz drei kann Carlos Sainz im Ferrari auf einen Podest-Platz hoffen. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel startet als Neunter, Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton von Platz 10. Mick Schumacher im Haas darf von Platz 19 ins Rennen starten.