An diesem Wochenende macht die Formel 1 in Zandvoort Halt. Alle Augen sind beim Großen Preis der Niederlande auf Lokalmatador Max Verstappen gerichtet. Der Red-Bull-Pilot peilt beim Qualifying die Pole Position an und will dann am Sonntag im Rennen seinen neunten Sieg in Serie feiern. Dieses Kunststück gelang bislang nur Sebastian Vettel vor zehn Jahren.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Formel-1-Rennen in den Niederlanden und die Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1 Zandvoort 2023: Rennstart heute, Zeitplan und Uhrzeit

Das Rennwochenende auf dem hügeligen Kurs von Zandvoort beginnt am Freitag um 12:30 Uhr mit dem 1. freien Training und geht um 16 Uhr mit dem 2. Training weiter. Am Samstag findet um 11:30 Uhr das 3. Training statt, bevor um 15 Uhr das Qualifying ansteht. Am Sonntag geht es mit dem Rennen weiter, Rennstart ist um 15:00 Uhr.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Zandvoort findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 25. August 2023, ab 12.30 Uhr

: Freitag, 25. August 2023, ab 12.30 Uhr 2. Training : Freitag, 25. August 2023, ab 16.00 Uhr

: Freitag, 25. August 2023, ab 16.00 Uhr 3. Training : Samstag, 26. August 2023, ab 11.30 Uhr

: Samstag, 26. August 2023, ab 11.30 Uhr Qualifying : Samstag, 26. August 2023, ab 15.00 Uhr

: Samstag, 26. August 2023, ab 15.00 Uhr Rennen: Sonntag, 27. August 2023, 15.00 Uhr

Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis der Niederlande

Die Formel 1-Strecke in Zandvoort ist vor allem für ihre Herausforderungen bekannt ist. Sie liegt an der Nordsee und ist von Dünen umgeben, was bedeutet, dass sie sich ständig im Wandel befindet. Für die Fahrer ist es wichtig, sich an die sich verändernden Bedingungen anzupassen. Die Strecke selbst ist 4,3 Kilometer lang und hat 14 Kurven, von denen einige sehr eng und kurvig sind, was für spannende Rennen sorgt. Sie wurde bereits in den 1950er Jahren gebaut und hat seitdem viele Rennteilnehmer und Zuschauer angezogen. In jüngster Zeit wurde sie renoviert und modernisiert, um sie für die Rückkehr der Formel 1 im Jahr 2020 vorzubereiten.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Zandvoort? Alle Infos zum Großen Preis der Niederlande im Überblick:

Strecke : Circuit Zandvoort

: Circuit Zandvoort Ort : Zandvoort

: Zandvoort Grand Prix : 13 von 24

: 13 von 24 Datum : 27. August 2023

: 27. August 2023 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Streckenlänge : 4.259 km

: 4.259 km Rundenzahl : 72 Runden

: 72 Runden Renndistanz : 306.587 km

: 306.587 km Rundenrekord: 1:11.097 (Lewis Hamilton, 2021)

Formel 1 in Zandvoort live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich und in voller Länge ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. Training am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

Qualifying am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

Sprint-Shootout am Samstag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

Sprint-Rennen am Samstag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

Rennen am Sonntag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

