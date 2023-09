In der Formel 1 steht an diesem Wochenende der Große Preis von Italien an. Der Klassiker in Monza ist das letzte Formel-1-Rennen in Europa in diesem Jahr. Für die motorsportbegeisterten Tifosi könnte das Ferrari-Heimspiel aufgrund der drückenden Dominanz von Max Verstappen und Red Bull zum Trauerspiel werden.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Formel-1-Rennen in Monza und die Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1 Monza 2023: Rennstart heute, Zeitplan, Uhrzeit, Termine

Das Rennwochenende auf dem legendären Kurs von Monza beginnt am Freitag um 13:30 Uhr mit dem 1. freien Training und geht um 17 Uhr mit dem 2. Training weiter. Am Samstag findet um 12:30 Uhr das 3. Training statt, bevor um 16 Uhr das Qualifying ansteht. Am Sonntag geht es mit dem Rennen weiter, Rennstart ist um 15:00 Uhr.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Monza findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 1. September 2023, ab 13.30 Uhr

: Freitag, 1. September 2023, ab 13.30 Uhr 2. Training : Freitag, 1. September 2023, ab 17.00 Uhr

: Freitag, 1. September 2023, ab 17.00 Uhr 3. Training : Samstag, 2. September 2023, ab 12.30 Uhr

: Samstag, 2. September 2023, ab 12.30 Uhr Qualifying : Samstag, 2. September 2023, ab 16.00 Uhr

: Samstag, 2. September 2023, ab 16.00 Uhr Rennen: Sonntag, 3. September 2023, 15.00 Uhr

Formel 1 in Monza: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Italien

Die Formel 1-Rennstrecke in Monza ist eine der ältesten und traditionsreichsten im Rennkalender. Sie wurde 1922 eröffnet und hat seitdem fast jedes Jahr Gastgeber für den italienischen Grand Prix gewesen. Die Strecke ist 5,793 Kilometer lang und besteht hauptsächlich aus langen Geraden und schnellen Kurven. Eine besondere Herausforderung stellt die berühmte „Parabolica“-Kurve dar, die am Ende der langen Start-Ziel-Geraden liegt und eine hohe Geschwindigkeit erfordert, um sie richtig zu meistern. Die hohen Geschwindigkeiten, die auf der Strecke erreicht werden, und die Tatsache, dass die Rennstrecke mitten im Grünen liegt, machen Monza zu einem besonderen Ort im Formel 1-Kalender. Es ist als „Tempel des Geschwindigkeit“ bekannt und ist ein Muss für jeden Formel 1-Fan besuchen.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Monza? Alle Infos zum Großen Preis von Italien im Überblick:

Strecke : Autodromo Nazionale Monza

: Autodromo Nazionale Monza Ort : Monza

: Monza Grand Prix : 14 von 24

: 14 von 24 Datum : 3. September 2023

: 3. September 2023 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Streckenlänge : 5.793 km

: 5.793 km Rundenzahl : 53 Runden

: 53 Runden Renndistanz : 306.720 km

: 306.720 km Rundenrekord: 1:21.046 (Rubens Barrichello, 2004)

Formel 1 Italien live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. Training am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go Qualifying am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go Sprint-Shootout : am Samstag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

: am Samstag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go Sprint-Rennen am Samstag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

am Samstag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go Rennen: am Sonntag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

