Die Formel 1 ist zu Gast in den USA. Eine neue Strecke im Kalender der Formel 1 - im fünften Rennen der Saison gehen Weltmeister Max Verstappen und Co. in Miami auf Punktejagd. Es ist das erste von zwei Rennen in diesem Jahr in den USA. Das Formel-1-Wochenende beginnt am Freitag, den 6.5.2022 mit den ersten freien Trainings.

Zeitplan und Uhrzeit : Alle Termine für den Großen Preis von Miami im Überblick.

: Alle Termine für den Großen Preis von Miami im Überblick. TV-Übertragung : Wo werden Training, Qualifying und Rennen am Sonntag live übertragen?

: Wo werden Training, Qualifying und Rennen am Sonntag live übertragen? Strecke: Welche wichtigen Infos gibt es zum Miami International Autodrome?

Formel 1 Miami 2022: Zeitplan, Deutsche Uhrzeit, Termine und Start

Nach dem Sprintrennen in Imola kehrt die Formel 1 in Miami wieder zu ihrem gewohnten Modus Training, Qualifying, Rennen zurück. Wichtig für alle Formel 1-Fans: Die Zeitverschiebung zwischen Miami und Deutschland beträgt sechs Stunden. Am Freitag finden das 1. freie Training und das 2. freie Training statt. Am Samstag folgt nach einem weiteren freien Training das Qualifying. Am Sonntag startet das mit Spannung erwartete Rennen um den Großen Preis von Miami.

Wann gehen die Fahrer in Miami an den Start? Den Zeitplan und die Termine für Miami 2022 zur deutschen Uhrzeit findet ihr hier:

1. Freies Training: Freitag 20:30 - 21:30 Uhr

2. Freies Training: Freitag 23:30 - 00:30 Uhr

3. Freies Training: Samstag 19:00 - 20:30 Uhr

Qualifying: Samstag 22:00 - 23:00 Uhr

Rennen: Sonntag 21:30 - 13:30 Uhr

Max Verstappen aus den Niederlanden vom Team Red Bull jubelt mit dem Pokal über seinen Sieg beim Großen Preis der Emilia-Romagna. Wie wird der Niederländer in Miami beim Grand Prix der abschneiden?

Formel 1 Miami 2022: Alles zum Großen Preis von Miami

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Miami? Alle Infos zum Großen Preis von Miami im Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2022

Formel 1 Saison 2022 Rennen : Großer Preis von Miami

: Großer Preis von Miami Grand Prix: 5 von 22

5 von 22 Datum : 08.05.2022

: 08.05.2022 Uhrzeit : 21:30 Uhr

: 21:30 Uhr Ort : Miami

: Miami Strecke : Miami International Autodrome

: Miami International Autodrome Streckenlänge : 5,412 km

: 5,412 km Streckenrekord : -

: - Kurven : 19

: 19 Höchstgeschwindigkeit: circa 324 km/h

Formel 1 Miami 2022 Übertragung: Übertragung im TV und Stream

Sky ist an diesem Formel-1-Wochenende hautnah dabei und überträgt den Großen Preis von Miami live. Motorsportfreunde können vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz alles auf dem Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Auch im Live-Stream überträgt der Pay-TV-Sender das Wochenende in Miami. Hierfür kann die Sky Go App genutzt oder auf ein Sky Ticket zurückgegriffen werden. RTL hat keine Übertragungsrechte für den Großen Preis von Miami und zeigt weder Trainings, Qualifying oder das Rennen am Sonntag live im Free-TV.

Formel 1 in Miami: Das Miami International Autodrome im Porträt

Die temporär aufgebaute Strecke des Miami International Autodrome führt rund um das Hard-Rock-Stadium, in dem der Football-Klub Miami Dolphins seine Heimspiele austrägt. Auf den 5,412 Kilometern verteilen sich 19 Kurven und drei Geraden, die Höchstgeschwindigkeit wird bei rund 324 km/h liegen. Hingucker: Die Schikane mit den Kurven 14 und 15 führt zunächst bergauf, in der Mitte gibt es eine Kuppe, am Ausgang fällt es dann wieder ab. Insgesamt weist der Kurs eine ähnliche Charakteristik wie die Strecke im Albert Park in Melbourne auf. Wer über das Oberdeck des Hard-Rock-Stadions schlendert, kann jeden Winkel der Strecke sehen. Das ist einmalig in der Formel 1.