Nach einer einjährigen Pause kehrt die Formel 1 an diesem Wochenende zurück nach Katar. Max Verstappen kann sich als erster Fahrer in einem Sprintrennen zum Formel-1-Weltmeister krönen - zu einem Fan des Kurzformats macht den Niederländer allerdings selbst das nicht. „Ich bevorzuge das normale Rennformat. Das ist einfach ein bisschen spannender“, sagte der Red-Bull-Pilot am Rande des Großen Preises von Katar

Der Grand Prix am Sonntag dürfte für den dominierenden Red-Bull-Piloten daher zu einen reinen Schaulaufen werden. Verstappen reicht Rang sechs im Sprint am Samstag, um seinen dritten Titel aus eigener Kraft perfekt machen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Formel-1-Rennen in Katar und die Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1 Katar 2023: Rennstart heute, Zeitplan, Uhrzeit, Termine

Das Rennwochenende auf dem neuen Kurs von Losail beginnt am Freitag um 12:30 Uhr mit dem 1. freien Training und geht um 16 Uhr mit dem Qualifying weiter. Am Samstag findet um 12:30 Uhr das 2. Training statt, bevor um 16:30 Uhr das Sprint-Rennen ansteht. Am Sonntag geht es mit dem Haupt-Rennen weiter, Rennstart ist um 16:00 Uhr.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Katar findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 6. Oktober 2023, ab 15.30 Uhr

: Freitag, 6. Oktober 2023, ab 15.30 Uhr Qualifying : Freitag, 6. Oktober 2023, ab 19.00 Uhr

: Freitag, 6. Oktober 2023, ab 19.00 Uhr Sprint-Shootout : Samstag, 7. Oktober 2023, ab 15:00 Uhr

: Samstag, 7. Oktober 2023, ab 15:00 Uhr Sprint-Rennen : Samstag, 7. Oktober 2023, ab 19.30 Uhr

: Samstag, 7. Oktober 2023, ab 19.30 Uhr Rennen: Sonntag, 8. Oktober 2023, 19.00 Uhr

Formel 1 in Losail: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Katar

Die Rennstrecke in Katar befindet sich in der Stadt Losail und wurde 2004 eröffnet, wurde allerdings für die Formel 1 umgebaut. Sie ist 5,4 km lang und hat 16 Kurven, darunter eine lange Gerade, auf der die Fahrer hohe Geschwindigkeiten erreichen. Eine Besonderheit Rennens ist, dass es komplett unter Flutlicht ausgetragen wird, was für die Fahrer und Zuschauer ein einzigartiges Erlebnis bietet. Die Strecke ist auch bekannt für ihre hitzigen Bedingungen, was die Herausforderungen für die Fahrer und ihre Teams noch erhöht.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Losail? Alle Infos zum Großen Preis von Katar im Überblick:

Strecke : Lusail International Circuit

: Lusail International Circuit Ort : Losail

: Losail Grand Prix : 17 von 24

: 17 von 24 Datum : 8. Oktober 2023

: 8. Oktober 2023 Uhrzeit : 16:00 Uhr

: 16:00 Uhr Streckenlänge : 5.380 km

: 5.380 km Rundenzahl : 57 Runden

: 57 Runden Renndistanz : 306.660 km

: 306.660 km Rundenrekord: 1:23.196 (Max Verstappen, 2021)

Formel 1 Katar: Sky überträgt Rennen gratis im Internet

Formel-1-Fans können das Rennen am Sonntag gratis sehen. Sky zeigt den Großen Preis von Doha kostenfrei im Internet. Die Übertragung kann nach Sky-Angaben auf „skysport.de“ sowie über die App und den Youtube-Kanal von Sky Sport gesehen werden. Erstmals überträgt der TV-Sender das Rennen zusätzlich auf seinem TikTok-Kanal „@skysportformel1“ im 9:16-Format. Möglicherweise ist die WM-Entscheidung zugunsten von Titelverteidiger Max Verstappen aber schon am Samstag im Sprintrennen gefallen.

Formel 1 im TV und Stream: So seht ihr das Rennwochenende

Wer das gesamte Rennwochenende live verfolgen möchte, braucht ein Sky-Abo. Sowohl das Training als auch das Qualifying und das Sprintrennen überträgt der Sender exklusiv im Pay.TV. Das Rennen am Sonntag ist dagegen kostenfrei zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. Training am Freitag: Live bei Sky

am Freitag: Live bei Sky Qualifying am Freitag: Live bei Sky

am Freitag: Live bei Sky Sprint-Shootout am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Sprint-Rennen am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Rennen: am Sonntag: Live und gratis bei Sky

Formel 1 live bei Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Motorsportfans die Übertragungen der Formel 1 von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.