Die Formel 1 gastiert dieses Wochenende auf dem kurvigen und schnellen Kurs von Suzuka, Japan. Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. kämpfen bei tropischen Bedingungen um die besten Startplätze und den Sieg in Japan.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Formel-1-Rennen in Japan und die Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1 Japan 2023: Rennstart heute, Zeitplan, Uhrzeit, Termine

Das Rennwochenende auf dem schnellen Kurs von Suzuka beginnt am Freitag um 04:30 Uhr mit dem 1. freien Training und geht um 8 Uhr mit dem 2. Training weiter. Am Samstag findet um 04:30 Uhr das 3. Training statt, bevor um 8 Uhr das Qualifying ansteht. Am Sonntag geht es mit dem Rennen weiter, Rennstart ist um 07:00 Uhr.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Japan findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 22. September 2023, ab 04.30 Uhr

: Freitag, 22. September 2023, ab 04.30 Uhr 2. Training : Freitag, 22. September 2023, ab 08.00 Uhr

: Freitag, 22. September 2023, ab 08.00 Uhr 3. Training : Samstag, 23. September 2023, ab 04.30 Uhr

: Samstag, 23. September 2023, ab 04.30 Uhr Qualifying : Samstag, 23. September 2023, ab 08.00 Uhr

: Samstag, 23. September 2023, ab 08.00 Uhr Rennen: Sonntag, 24. September 2023, 07.00 Uhr

Formel 1 in Suzuka: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Japan

Die Formel 1-Strecke in Suzuka wurde 1987 eröffnet. Die 5,8 km lange Rennstrecke verfügt über eine einzigartige „acht“-Form, die es den Fahrern ermöglicht, sowohl viele Rechts- als auch Linkskurven zu fahren. Dies führt zu einer Herausforderung für die Fahrer, da sie sowohl ihre Konzentration als auch ihre Fitness auf die Probe stellen müssen. Die Strecke hat auch eine sehr enge erste Kurve, die als „Degner“ bekannt ist und von vielen Fahrern als eine der schwierigsten Kurven im Rennkalender angesehen wird. Suzuka hat eine lange Geschichte der aufregenden Rennen und hat schon oft entscheidende Momente im Meisterschaftskampf gesehen. Es ist auch ein beliebter Ort für die Fans, da die Anlage eine ausgezeichnete Sicht auf die gesamte Strecke bietet. Insgesamt ist Suzuka eine der am meisten geschätzten Strecken im Formel 1-Kalender und gilt als ein Highlight für die Fahrer und die Fans.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Suzuka? Alle Infos zum Großen Preis von Japan im Überblick:

Strecke : Suzuka International Racing Course

: Suzuka International Racing Course Ort : Suzuka

: Suzuka Grand Prix : 18 von 24

: 18 von 24 Datum : 24. September 2023

: 24. September 2023 Uhrzeit : 07:00 Uhr

: 07:00 Uhr Streckenlänge : 5.807 km

: 5.807 km Rundenzahl : 53 Runden

: 53 Runden Renndistanz : 307.471 km

: 307.471 km Rundenrekord: 1:30.983 (Lewis

Formel 1 Japan live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos und die Experten Experten Nico Rosberg und Ralf Schumacher versorgen die Zuschauer mit allen wichtigen Infos während der Rennen. Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. Training am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go 2. Training am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go 3. Training am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go Qualifying am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go Sprint-Rennen am Samstag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

am Samstag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go Rennen: am Sonntag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream auf WOW und Sky Go

Formel 1 live bei Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Motorsportfans die Übertragungen der Formel 1 von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

