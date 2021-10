Die Formel-1-WM läuft auf Hochtouren und heute, den 08.10.2021, wartet der Große Preis der Türkei. Nachdem Lewis Hamilton in Sotschi seinen 100. Formel-Sieg einfahren konnte, will er in der Türkei seine WM-Führung weiter ausbauen. Der Holländer Max Verstappen ist dem Briten weiterhin dicht auf den Fersen. Obwohl der Red-Bull-Pilot wegen des Wechsels mehrerer Antriebskomponenten ans Ende des Feldes versetzt wurde, gelang ihm der 2. Platz in Russland. Um 10:30 Uhr geht es mit dem 1. freien Training los.

Formel-1-Rennen in Istanbul: Datum, Uhrzeit, Start und Strecke

Das Formel-1-Rennen in Istanbul findet am Sonntag, den 10.10.2021, um 14:00 Uhr statt. Die Strecke in der Türkei ist eine von drei Strecken in dieser Formel-1-WM, welche gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird.

Alle Infos des Formel-1-Rennens am Sonntag, den 10.10.2021, um 14:00 in der Türkei hier im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2021

: Formel 1 Saison 2021 Rennen : Großer Preis der Türkei

: Großer Preis der Türkei Grand Prix : 16 von 22

: 16 von 22 Datum : 10.10.2021

: 10.10.2021 Uhrzeit : 14:00 Uhr

: 14:00 Uhr Ort : Istanbul, Türkei

: Istanbul, Türkei Rennstrecke : Istanbul Park

: Istanbul Park Streckenlänge: 5,338 Kilometer

Zeitplan und Termine des GP der Türkei: Training, Qualifying und Rennen

Wann gehen die Fahrer an den Start? Den Zeitplan und die Termine findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 08.10.2021, um 10:30 Uhr

: Freitag, 08.10.2021, um 10:30 Uhr 2. Training : Freitag, 08.10.2021, um 14:00 Uhr

: Freitag, 08.10.2021, um 14:00 Uhr 3. Training : Samstag, 09.10.2021, um 11:00 Uhr

: Samstag, 09.10.2021, um 11:00 Uhr Qualifying : Samstag, 09.10.2021, um 14:00 Uhr

: Samstag, 09.10.2021, um 14:00 Uhr Rennen: Sonntag, 10.10.2021, um 14:00 Uhr

Formel-1-WM 2021: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Das gesamte Formel-1-Wochenende in Istanbul wird leider nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben.

Der Pay-TV Sender Sky hat sich die Rechte gesichert und überträgt den 16. Grand Prix dieser WM live und in voller Länge.

Alle Infos zum Großen Preis der Türkei:

1. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 2. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 3. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Qualifying : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Die Formel 1 will im kommenden Jahr noch mehr auf die Sprintrennen setzen.

In einem Interview erklärte Geschäftsführer Stefano Domenicali dem Sender Sky Sports, dass „bei mehr oder weniger einem Drittel der Rennen“ das Format beibehalten werden solle, das in diesem Jahr bereits in Silverstone und Monza ausprobiert worden war.

Das würde bedeuten, dass bei geplanten 23 Rennen wohl an mindestens sieben Grand-Prix-Wochenenden die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag in einem Qualifikationsrennen am Samstag ermittelt würde. In diesem Jahr ist dies auch noch für den Großen Preis von Brasilien in São Paulo geplant.

„Die große Mehrheit der Kommentare, die wir bekommen haben, war super positiv Im Großen und Ganzen ist es ein unglaublicher Erfolg gewesen“, sagte Demonicali.