Die Formel-1-WM läuft auf Hochtouren. Nach dem Heimsieg in Zandvoort hat Max Verstappen wieder die WM-Führung übernommen. Den Niederländer und Lewis Hamilton trennen gerade einmal drei Punkte in der Fahrerwertung. Der Mercedes-Pilot konnte sich in Zandvoort mit einer letzten Fabelrunde den wichtigen Punkt für die schnellste Runde sichern. Jetzt geht es für den Formel-1-Zirkus zum dritten Grand Prix innerhalb von drei Wochen nach Monza. Der Kampf um Platz eins bleibt spannend. An diesem Wochenende erwartet uns das zweite Sprintrennen der Formel-1-Saison.

Formel-1-Rennen in Italien: Datum, Uhrzeit, Start und Strecke

Am Sonntag gehen die Piloten in Monza an den Start. Alle Infos des Formel-1-Rennens hier im Überblick:

Termine und Zeitplan des Grand Prix in Monza: Training, Qualifying, Sprintrennen, und Rennen

Am Samstag findet das zweite Sprintrennen der Formel-1-Saison statt. Der Zeitplan und die Termine hier im Überblick:

Formel 1 Übertragung im TV: Free-TV, Live-Stream, Übertragung

Der Pay-TV Sender Sky überträgt das Formel-1 Wochenende live und in voller Länge. Das Rennen wird leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix in Italien:

Sprintrennen in Silverstone: Was ist das Sprintqualifying?

Beim Sprintqualifying sollen die Piloten mit maximaler Geschwindigkeit über die gesamte Distanz fahren (17 Runden, 100 Kilometer). Die Teams haben bei der Reifenauswahl freie Wahl. Während des Sprintqualifyings sollen die Reifen sollen nicht geschont werden. Der Sieger bekommt drei Punkte, der Zweite bekommt zwei Punkte und der Drittplatzierte darf sich über einen Punkt freuen.

Valtteri Bottas schließt Mehrjahresvertrag mit Alfa Romeo Racing ORLEN ab

Ab der Saison 2022 fährt Valtteri Bottas für Alfa Romeo Racing ORLEN. Der Finne hat einen Mehrjahresvertrag mit dem Team aus Hinwil unterzeichnet. Bottas, der bisher neun Formel-1-Rennen gewann, schließt sich dem Team in einer Phase an, in der es den entscheidenden Übergang in die neue Ära der Formel 1 einleitet. In der Saison 2022 bieten weitreichende Regeländerungen eine einmalige Gelegenheit, sich der Spitze der Startaufstellung anzunähern.

„Ein neues Kapitel in meiner Rennsportkarriere beginnt. Ich freue mich darauf, 2022 und darüber hinaus für das Team Alfa Romeo Racing ORLEN zu fahren. Das wird für mich eine neue Herausforderung mit einem ikonischen Hersteller. Alfa Romeo ist eine Marke, die man niemandem vorstellen muss. Sie hat einige große Kapitel in der Historie der Formel 1 geschrieben. Es wird mir eine Ehre sein, diese Marke zu vertreten.