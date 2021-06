Die Formel-1-WM 2021 geht nach einer Woche Pause an diesem Wochenende weiter. Nachdem das Rennwochenende in Le Castellet im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste, steht am Sonntag wieder der Große Preis von Frankreich auf dem Plan. Auch der WM-Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen geht wieder buchstäblich in die nächste Runde. Ob Baku-Sieger Sergio Perez seinen Triumph von Aserbaidschan in Le Castellet wiederholen kann, wird sich zeigen.

Am heutigen Freitag stehen wie gewohnt die beien freien Trainings auf dem Plan. Beim Qualifying am Samstagnachmittag kämpfen die Top-Piloten dann um die beste Startposition für das Rennen am Sonntag.

Wann findet der GP in Frankreich statt? Wann gehen die Fahrer an den Start? Wo wird das Rennen live im Free-TV und Stream übertragen?

Alle Infos zum Grand Prix in Frankreich im Überblick.

Formel 1 Rennen in Frankreich: Start, Datum, Uhrzeit und Strecke

Der Start des Formel-1-Rennens in Le Castellet im Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2021

Rennen: Großer Preis von Frankreich

Grand-Prix: 7 von 22

Datum: 20.06.2021

Uhrzeit: 15:00 Uhr

Ort: Le Castellet, Frankreich

Rennstrecke: Paul Ricard (Le Castellet)

Streckenlänge: 5,842 Kilometer

Sebastian Vettel (M) aus Deutschland vom Team Aston-Martin besichtigt mit seinem Team die Strecke. Der Große Preis von Frankreich wird am Sonntag, 20.06.2021, ausgetragen.

© Foto: James Gasperotti

Termine und Zeitplan des GP in Le Castellet: Training heute, Qualifying und Rennen

Der Zeitplan und die Termine im Überblick:

1. Training: Freitag, 18. Juni 2021, um 11:30 Uhr

2. Training: Freitag, 18. Juni 2021, um 15:00 Uhr

3. Training: Samstag, 19. Juni 2021, um 12:00 Uhr

Qualifying: Samstag, 19. Juni 2021, um 15:00 Uhr

Rennen: Sonntag, 20. Juni 2021, um 15:00 Uhr

Formel 1 Übertragung im TV 2021: Free-TV, Live-Stream, RTL

Der gesamte Rennwochenende in Frankreich wird live im Pay-TV auf Sky übetragen. In dieser Saison werden zudem vier Rennen live im Free-TV gezeigt. Das Rennen am Sonntag in Le Castellet gehört allerdings nicht dazu und wird daher nur im bezahlpflichtigen Fernsehen zu sehen sein.

Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix in Le Castellet, Frankreich:

1. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

2. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

3. Training: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Qualifying: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)