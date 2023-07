Gewissermaßen kehrt die Formel 1 an diesem Wochenende nach Hause zurück. Auf dem Silverstone Circuit fand 1950 das erste Rennen der F1-Geschichte statt. In diesem Jahr erlebt das Home of British Motor Racing den 10. WM-Lauf der Saison, zwölf weitere folgen noch.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Formel-1-Rennen in Großbritannien und die Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1 Großbritannien 2023: Uhrzeit, Start und Zeitplan

Das Rennwochenende auf dem legendären Kurs von Silverstone beginnt am Freitag um 13:30 Uhr mit dem 1. freien Training und geht um 17 Uhr mit dem 2. Training weiter. Am Samstag findet um 12:30 Uhr das 3. Training statt, bevor um 16 Uhr das Qualifying ansteht. Am Sonntag geht es mit dem Rennen weiter, Rennstart ist um 16:00 Uhr.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Silverstone findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 7. Juli 2023, ab 13.30 Uhr

: Freitag, 7. Juli 2023, ab 13.30 Uhr 2. Training : Freitag, 7. Juli 2023, ab 17.00 Uhr

: Freitag, 7. Juli 2023, ab 17.00 Uhr 3. Training : Samstag, 8. Juli 2023, ab 12.30 Uhr

: Samstag, 8. Juli 2023, ab 12.30 Uhr Qualifying : Samstag, 8. Juli 2023, ab 16.00 Uhr

: Samstag, 8. Juli 2023, ab 16.00 Uhr Rennen: Sonntag, 9. Juli 2023, 16.00 Uhr

Formel 1 in Silverstone: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Großbritannien

Die Formel 1 Strecke in Silverstone ist eine der berühmtesten und prestigeträchtigsten Strecken im Rennkalender. Sie befindet sich in der Nähe von Northampton in England und ist seit 1950 Austragungsort des Großen Preises von Großbritannien. Die Strecke ist 5.891 km lang und besteht aus 18 Kurven. Sie gilt als eine der schnellsten und anspruchsvollsten Strecken im Rennkalender, da sie viele schnelle Kurven und lange Geraden aufweist, die den Fahrern alles abverlangen. Die Strecke wurde im Laufe der Jahre mehrfach modernisiert und angepasst, um den Ansprüchen der Formel 1 gerecht zu werden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Formel 1 und bleibt auch in Zukunft eine der bekanntesten und beliebtesten Strecken im Rennkalender.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Silverstone? Alle Infos zum Großen Preis von England im Überblick:

Strecke : Silverstone Circuit

: Silverstone Circuit Ort : Silverstone

: Silverstone Grand Prix : 10 von 24

: 10 von 24 Datum : 9. Juli 2023

: 9. Juli 2023 Uhrzeit : 16:00 Uhr

: 16:00 Uhr Streckenlänge : 5.891 km

: 5.891 km Rundenzahl : 52 Runden

: 52 Runden Renndistanz : 306.198 km

: 306.198 km Rundenrekord: 1:27.097 (Max Verstappen, 2020)

Formel 1 in Großbritannien live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich und in voller Länge ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. + 2. Training am Freitag: Live bei Sky

am Freitag: Live bei Sky 3. Training am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Qualifying am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Rennen: am Sonntag: Live bei Sky

Formel 1 auf ORF und Servus TV auch in Deutschland verfügbar?

In Österreich sieht die Lage etwas anders aus. Dort sind am Wochenende in Spielberg sowohl ORF1 als auch ServusTV im Einsatz. Österreichische Zuschauer können somit das Rennen in Spielberg live im Free-TV sehen. In Deutschland ist weder ORF noch ServusTV empfangbar. Doch um die Live-Streams sowie Mediathek-Inhalte des österreichischen Fernsehens in Deutschland zu empfangen, kann ein VPN-Dienst genutzt werden, welcher dem Nutzer eine IP-Adresse aus Österreich anlegt.

Formel 1 2023 live im Free-TV – Welche Rennen werden auf RTL übertragen?

kein einziges Rennen im Free-TV auf RTL zu sehen sein. Der Kölner Sender durfte 2022 noch vier Rennen zeigen, seit dieser Saison liegen die Rechte bis 2027 exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Zwei Rennen in dieser Saison werden allerdings kostenfrei von Sky übertragen – welche das sind, erfahrt ihr hier. Erstmals seit vielen Jahren wird diese Saisonauf RTL zu sehen sein. Der Kölner Sender durfte 2022 noch vier Rennen zeigen, seit dieser Saison liegen die Rechte bis 2027beim Pay-TV-Sender

Mit WOW können Motorsportfans die Übertragungen der Formel 1 von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an.

