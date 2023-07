An diesem Wochenende absolviert steht in der Formel 1 in Spa-Francorchamps das letzte Rennen vor der Sommerpause an. Im Rennmonat Juli steht nun bereits schon der vierte Grand Prix an. Danach geht es für Verstappen und Co. in den vierwöchigen Urlaub, ehe es erst Ende August im niederländischen Zandvoort weitergeht.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Formel-1-Rennen in Belgien und die Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1 Spa 2023: Rennstart heute, Zeitplan und Uhrzeit

In Belgien steht ein Sprintrennen auf dem Programm, entsprechend gibt es nur ein freies Training (Freitag, 13.30 Uhr), ehe es ernst wird: Das Qualifying am Freitag (17.00 Uhr) entscheidet über die Startaufstellung des Rennens am Sonntag (15.00 Uhr), am Samstag stehen Sprint Shootout (12.00 Uhr) und Sprint (16.30 Uhhr) an.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Spa findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 28. Juli 2023, ab 13.30 Uhr

: Freitag, 28. Juli 2023, ab 13.30 Uhr Qualifying : Freitag, 28. Juli 2023, ab 17.00 Uhr

: Freitag, 28. Juli 2023, ab 17.00 Uhr Sprint-Shootout : Samstag, 29. Juli 2023, ab 12.00 Uhr

: Samstag, 29. Juli 2023, ab 12.00 Uhr Sprint-Rennen : Samstag, 29. Juli 2023, ab 16.30 Uhr

: Samstag, 29. Juli 2023, ab 16.30 Uhr Rennen: Sonntag, 30. Juli 2023, 15.00 Uhr

Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Belgien

Die Formel 1-Strecke in Spa befindet sich in der belgischen Gemeinde Francorchamps. Sie gilt als eine der anspruchsvollsten und prestigeträchtigsten Strecken im gesamten Formel 1-Kalender. Die Strecke ist 7,004 km lang und besteht aus 19 Kurven. Bekannte Abschnitte der Strecke sind die „Eau Rouge“, eine schnelle Links-Rechts-Kurve, „Pouhon“, eine schnelle Linkskurve, und „Blanchimont“, eine lange Linkskurve. Die Strecke in Spa ist auch für ihre ständig wechselnden Wetterbedingungen bekannt, was zu spannenden Rennen beitragen kann. Die erste Formel 1-Rennen in Spa fand 1950 statt und seitdem wurde die Strecke mehrmals renoviert und modernisiert. Sie bleibt jedoch eine der beliebtesten Strecken unter den Fahrern und Fans.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Spa? Alle Infos zum Großen Preis von Belgien im Überblick:

Strecke : Circuit de Spa-Francorchamps

: Circuit de Spa-Francorchamps Ort : Spa

: Spa Grand Prix : 12 von 24

: 12 von 24 Datum : 30. Juli 2023

: 30. Juli 2023 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Streckenlänge : 7.004 km

: 7.004 km Rundenzahl : 44 Runden

: 44 Runden Renndistanz : 308.052 km

: 308.052 km Rundenrekord: 1:46.2869 (Valtteri Bottas, 2018)

Formel 1 in Belgien live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich und in voller Länge ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

1. Training am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream

am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream Qualifying am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream

am Freitag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream Sprint-Shootout : am Samstag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream

: am Samstag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream Sprint-Rennen am Samstag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream

am Samstag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream Rennen: am Sonntag: Live bei Sky Sport F1 und im Stream

Formel 1 live bei Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Motorsportfans die Übertragungen der Formel 1 von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

Startaufstellung: Leclerc startet in Spa von der Pole

1. Startreihe: 1. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari 1:46,988 Min.; 2. Sergio Perez (Mexiko) - Red Bull 1:47,045

2. Startreihe: 3. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes 1:47,087; 4. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Ferrari 1:47,152

3. Startreihe: 5. Oscar Piastri (Australien) - McLaren 1:47,365; 6. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull 1:46,168 + 5 Plätze/Getriebewechsel

4. Startreihe: 7. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren 1:47,669; 8. George Russell (Großbritannien) - Mercedes 1:47,805

5. Startreihe: 9. Fernando Alonso (Spanien) - Aston Martin 1:47,843; 10. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin 1:48,841

6. Startreihe: 11. Yuki Tsunoda (Japan) - Alpha Tauri 1:53,148; 12. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpine 1:53,671

7. Startreihe: 13. Kevin Magnussen (Dänemark) - Haas 1:54,160; 14. Valtteri Bottas (Finnland) - Alfa Romeo 1:54,694

8. Startreihe: 15. Esteban Ocon (Frankreich) - Alpine 1:56,372; 16. Alexander Albon (Thailand) - Williams 2:00,314

9. Startreihe: 17. Zhou Guanyu (China) - Alfa Romeo 2:00,832; 18. Logan Sargeant (USA) - Williams 2:01,535

10. Startreihe: 19. Daniel Ricciardo (Australien) - Alpha Tauri 2:02,159; 20. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Haas 2:03,166

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.