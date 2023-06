Formel 1 mit dem Barcelona und damit zurück auf eine klassische Rennstrecke. Am heutigen Sonntag steht in dermit dem Großen Preis von Spanien das nächste Rennen an. Entlang der Mittelmeerküste geht es nach dem GP von Monaco knapp 700 Autokilometer südwestlich nachund damit zurück auf eine klassische Rennstrecke.

Wer sich die Pole Position gesichert hat und wie die Startaufstellung für den Großen Preis von Barcelona aussieht, erfahrt ihr hier.

Formel 1 Startaufstellung heute: Die Ergebnisse des Qualifyings

Die Ergebnisse und die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag im Überblick:

1. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull

2. Carlos Sainz jr. (Spanien) Ferrari

3. Lando Norris (Großbrittanien) McLaren

4. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes

5. Lance Stroll (Kanada) Aston Martin-Mercedes

6. Esteban Ocon (Frankreich) Alpine-Renault

7. Nico Hülkenberg (Emmerich) Haas-Ferrari

8. Fernando Alonso (Spanien) Aston Martin-Mercedes

9. Oscar Piastri (Australien) McLaren-Mercedes

10. Pierre Gasly (Frankreich) Alpine-Renault

11. Sergio Perez (Mexiko) Red Bull

12. George Russell (Großbritannien) Mercedes

13. Zhou Guanyu (China) Alfa Romeo-Ferrari

14. Nyck de Vries (Niederlande) AlphaTauri-Red Bull

15. Yuki Tsunoda (Japan) AlphaTauri-Red Bull

16. Valtteri Bottas (Finnland) Alfa Romeo-Ferrari

17. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas-Ferrari

18. Alexander Albon (Thailand) Williams-Mercedes

19. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari (Drei-Plätze-Strafe)

20. Logan Sargeant (USA) Williams-Mercedes

Großer Preis von Barcelona: Alle Infos zum Rennwochenende

Formel 1 in Barcelona: Gelingt Carlos Sainz beim Heim-GP eine Überraschung?

Carlos Sainz konnte in der Formel-1-Saison 2023 als einziger Fahrer im Formel-1-Feld bislang immer aus den Top 5 starten. In Barcelona konnte der Spanier mit Platz zwei ausgerechnet seinen besten Startplatz der Saison bei seinem Heim-GP einfahren, sodass er neben Max Verstappen in der ersten Startreihe steht.

Doch der Spanier glaubt nicht daran, dass er Red Bull schlagen kann, wmoit er noch nicht einmal Verstappen meint. Auch Sergio Perez, der von Platz elf startet, sieht er außer Reichweite. "Ich erwarte, dass Red Bull bei der Rennpace eine halbe bis eine Sekunde Vorsprung hat, wie sie es immer in Barcelona haben", so der Spanier.

Formel 1: Was ist mit Nico Hülkenberg?

Wie bereits im letzten Rennnen startet der Deutsche Nico Hülkenberg von Platz Sieben. Beim Rennen in Monaco reichte es jedoch nur für Platz 17. Beim Rennen in Barcelona möchte Hülkenberg endlich in die Punkte fahren.