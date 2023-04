Die Formel 1 gastiert diese Woche in Down Under. Max Verstappen, Charles Leclerc und Co. kämpfen um die besten Positionen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Formel-1-Rennen in Australien und die Übertragung im TV und Livestream.

Formel 1 Australien 2023: Rennstart, Zeitplan & Uhrzeit

Das Rennwochenende auf dem Stadtkurs von Melbourne begann am Freitag um 03:30 Uhr mit dem 1. freien Training und ging um 7 Uhr mit dem 2. Training weiter. Am Samstag findet um 03:30 Uhr deutscher Uhrzeit das 3. Training statt, bevor um 7 Uhr das Qualifying ansteht. Am Sonntag geht es mit dem Rennen weiter, Rennstart ist um 07:00 Uhr.

Den Zeitplan und die Termine für den Start in Australien findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 31. März 2023, ab 03:30 Uhr MEZ

: Freitag, 31. März 2023, ab 03:30 Uhr MEZ 2. Training : Freitag, 31. März 2023, ab 07:00 Uhr MEZ

: Freitag, 31. März 2023, ab 07:00 Uhr MEZ 3. Training : Samstag, 1. April 2023, ab 03:30 Uhr

: Samstag, 1. April 2023, ab 03:30 Uhr Qualifying : Samstag, 1. April 2023, ab 07:00 Uhr MEZ

: Samstag, 1. April 2023, ab 07:00 Uhr MEZ Rennen: Sonntag, 2. April 2023, 07:00 Uhr MEZ

Formel 1 in Australien live: Die Übertragung im TV und Stream

Ausführlich und in voller Länge ist das gesamte Rennwochenende auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport F1 zu sehen. Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner führen durch die Übertragungen. Sky bietet auch einen Livestream über SkyGo und WOW (ehemals Sky Ticket) an.

Die Informationen zur Übertragung im Überblick:

1. + 2. Training am Freitag: Live bei Sky

am Freitag: Live bei Sky 3. Training am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Qualifying am Samstag: Live bei Sky

am Samstag: Live bei Sky Rennen: am Sonntag: Live bei Sky

Startaufstellung für den GP von Australien

Weltmeister Max Verstappen gewann das Qualifying in Melbourne und startet somit als Erster in das Rennen. Mit ihm steht der Mercedes-Pilot George Russell in der ersten Startreihe. Das ist die Startaufstellung:

1. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull

2. George Russell (Großbritannien) Mercedes

3. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes

4. Fernando Alonso (Spanien) Aston Martin-Mercedes

5. Carlos Sainz jr. (Spanien) Ferrari

6. Lance Stroll (Kanada) Aston Martin-Mercedes

7. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari

8. Alexander Albon (Thailand) Williams-Mercedes

9. Pierre Gasly (Frankreich) Alpine-Renault

10. Nico Hülkenberg (Emmerich) Haas-Ferrari

11. Esteban Ocon (Frankreich) Alpine-Renault

12. Yuki Tsunoda (Japan) AlphaTauri-Red Bull

13. Lando Norris (Großbritannien) McLaren-Mercedes

14. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas-Ferrari

15. Nyck de Vries (Niederlande) AlphaTauri-Red Bull

16. Oscar Piastri (Australien) McLaren-Mercedes

17. Zhou Guanyu (China) Alfa Romeo-Ferrari

18. Logan Sargeant (USA) Williams-Mercedes

19. Valtteri Bottas (Finnland) Alfa Romeo-Ferrari

20. Sergio Perez (Mexiko) Red Bull

F1 in Melbourne: Gibt es eine Übertragung im Free-TV auf RTL?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten. Das Formel 1-Rennen in Australien wird nicht im Free-TV übertragen. RTL besitzt seit dieser Saison keine Rechte mehr an der Formel 1. Das Rennen kann exklusiv nur bei Sky geschaut werden.

Formel 1 in Melbourne: Strecke, Ort, Rekord – Alles zum Großen Preis von Australien

Die Formel 1-Strecke in Melbourne wird auch als Albert Park Circuit bezeichnet und befindet sich im Stadtteil South Melbourne. Sie wurde 1996 eröffnet und hat eine Länge von knapp 5,3 km. Der Kurs besteht seit dem Umbau aus 14 Kurven und wird hauptsächlich auf öffentlichen Straßen gefahren, die für das Rennen gesperrt werden. Die Strecke in Melbourne ist bekannt für ihre schnellen Kurven und die guten Möglichkeiten für Überholmanöver, auch aufgrund der drei DRS-Zonen. Die Atmosphäre während des Rennens ist aufregend und es gibt viele Möglichkeiten, die Action von den Tribünen aus zu verfolgen.

Der wievielte Grand Prix steht uns bevor? Wie lang ist die Strecke in Melbourne? Die Informationen zum Großen Preis von Australien im Überblick:

Strecke : Melbourne Grand Prix Circuit

: Melbourne Grand Prix Circuit Ort : Melbourne

: Melbourne Grand Prix : 3 von 24

: 3 von 24 Datum : 2. April 2023

: 2. April 2023 Uhrzeit : 07:00 Uhr MEZ

: 07:00 Uhr MEZ Streckenlänge : 5.278 km

: 5.278 km Rundenzahl : 58 Runden

: 58 Runden Renndistanz : 306.124 km

: 306.124 km Rundenrekord: 1:20.260 (Charles Leclerc, 2022)

Formel 1 2023 live im Free-TV: Welche Rennen werden auf RTL übertragen?

Erstmals seit vielen Jahren wird diese Saison kein einziges Rennen im Free-TV auf RTL zu sehen sein. Der Kölner Sender durfte 2022 noch vier Rennen zeigen, seit dieser Saison liegen die Rechte bis 2027 exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky.