In Australien startete am heutigen Freitag, 8.4.2022, das nächste Formel-1-Wochenende mit den beiden freien Trainings. So hoch wie in der Formel-1-Saison 2022, war der Konkurrenzkampf unter den Teams lange nicht. Im vorherigen Rennwochenende in Saudi-Arabien konnte sich Max Verstappen, vor den beiden Ferraris auf Platz zwei und drei, den Sieg holen.

Zeitplan und Termine in Australien: Wann findet das Training, Qualifying und Rennen statt?

Wann gehen die Fahrer an den Start? Den Zeitplan und die Termine findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 10.04.2022, um 05:00 Uhr

: Freitag, 10.04.2022, um 05:00 Uhr 2. Training : Freitag, 10.04.2022, um 08:00 Uhr

: Freitag, 10.04.2022, um 08:00 Uhr 3. Training : Samstag, 11.04.2022, um 05:00 Uhr

: Samstag, 11.04.2022, um 05:00 Uhr Qualifying : Samstag, 11.04.2022, um 08:00 Uhr

: Samstag, 11.04.2022, um 08:00 Uhr Rennen: Sonntag, 12.04.2022, um 07:00 Uhr

Formel-1-Rennen am Sonntag in Australien: Strecke, Datum, Uhrzeit und Start

Das Formel-1-Rennen in Australien findet am Sonntag, den 10.04.2022 um 07:00 Uhr statt. Das Rennen findet auf dem 5,303 Kilometer langen Melbourne Grand Prix Circuit statt. Die Rennstrecke liegt drei Kilometer südlich von Melbournes Zentrum wird abgesehen von der Formel-1 bei einer Reihe an Rennserien verwendet.

Alle Infos zum Formel-1-Rennen am Sonntag, den 10. April 2022 um 07:00 Uhr in Australien hier im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2022

: Formel 1 Saison 2022 Rennen : Großer Preis von Australien

: Großer Preis von Australien Grand Prix : 3 von 22

: 3 von 22 Datum : 10.04.2022

: 10.04.2022 Uhrzeit : 07:00 Uhr

: 07:00 Uhr Ort : Melbourne, Australien

: Melbourne, Australien Rennstrecke : Melbourne Grand Prix Circuit

: Melbourne Grand Prix Circuit Streckenlänge: 5,303 Kilometer

Mick Schumacher aus Deutschland von Team Haas steuert sein Auto auf der Rennstrecke. Der Große Preis von Australien findet am 10.04.2022 in Melbourne statt.

Formel 1 – TV-Übertragung: Großer Preis von Australien im Free-TV und Live-Stream?

Wie bereits letztes Jahr, wird die Formel 1 auch in der Saison dieses Jahr nicht mehr vollständig auf RTL übertragen. In Deutschland hält Sky die Exklusivrechte für die Live-Übertragung und wird auch das erste Rennwochenende live und in voller Länge übertragen.

1. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 2. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 3. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Qualifying : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Formel 1 Rennen Saudi-Arabien: Red-Bull vs. Ferrari

In Saudi-Arabien konnte sich Max Verstappen den Sieg nur ganz knapp vor Charles Leclerc holen. Die diesjährige Formel-1-Saison hat seit langen wieder einen sehr starken Konkurrenzkampf unter den Teams. Die zeitlichen Abstände, in denen die Fahrer schneller als ihre Kollegen sind, sind so klein wie seit Jahren nicht. Wenn die Fahrer weiterhin mit ähnlichen Leistungen fahren, wird die diesjährige Saison der Formel-1 vermutlich ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Red-Bull und Ferrari.

Formel 1 heute: Ergebnisse des 1. freien Trainings in Australien

Einen starken Eindruck hinterließ bei sonnigem Wetter im Albert Park Ferrari. Der Spanier Carlos Sainz sorgte in 1:19,806 Minuten für die Bestzeit. Sein Teamkollege und WM-Spitzenreiter Charles Leclerc (1:20,337) wurde Zweiter, Weltmeister Max Verstappen im Red Bull (1:20,626) belegte Rang vier.

Die Ergebnisse des 1. freien Trainings am 8.4.2022: