Die Formel-1-WM neigt sich dem Ende entgegen und Spannung ist weiterhin garantiert. Noch ist der Kampf um Gold nicht entschieden. Am heutigen Freitag, den 22.10.2021, beginnt das Rennwochenende für den Großen Preis der USA. Dank des Sieges in Istanbul hat Max Verstappen die WM-Führung übernommen und liegt sechs Punkte vor Lewis Hamilton. Der Brite jedoch kennt sich auf der Rennstrecke der USA bestens aus und konnte dort bereits fünf Mal als erster die Ziellinie überqueren. Auch die Tatsache, dass Red-Bull bereits seit drei Rennen sieglos ist und Mercedes die letzten zwei Grand Prix gewinnen konnte, spielt Hamilton in die Karten. Aufgrund der Zeitumstellung in den Vereinigten Staaten finden die ersten freien Trainings nicht wie üblich vormittags statt, sondern heute Abend um 18:30 Uhr und 22:00 Uhr.

Wann findet der GP der USA statt?

findet der statt? Wann gehen die Fahrer an der Start ?

Wo wird das Rennen live im Free-TV und Stream übertragen?

? Wo wird das Rennen im und übertragen? Wann finden die freien Trainings und das Qualifying statt?

und das statt? Alle Infos findet ihr hier.

Formel-1-Rennen in Austin: Datum, Uhrzeit, Start und Strecke

Das Formel-1-Rennen in Austin findet am Sonntag, den 22.10.2021, um 21:00 Uhr statt. Seit 2012 findet der Große Preis der USA in Austin statt. Die Strecke enthält 20 Kurven

Alle Infos des Formel-1-Rennens am Sonntag, den 24.10.2021, um 21:00 in der Türkei hier im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2021

: Formel 1 Saison 2021 Rennen : Großer Preis der USA

: Großer Preis der USA Grand Prix : 17 von 22

: 17 von 22 Datum : 22.10.2021

: 22.10.2021 Uhrzeit : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Ort : Austin, USA

: Austin, USA Rennstrecke : Circuit of the Americas

: Circuit of the Americas Streckenlänge: 5,516 Kilometer

Zeitplan und Termine des GP der USA: Training, Qualifying und Rennen

Wann gehen die Fahrer an den Start? Den Zeitplan und die Termine findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 22.10.2021, um 18:30 Uhr

: Freitag, 22.10.2021, um 18:30 Uhr 2. Training : Freitag, 22.10.2021, um 22:00 Uhr

: Freitag, 22.10.2021, um 22:00 Uhr 3. Training : Samstag, 23.10.2021, um 20:00 Uhr

: Samstag, 23.10.2021, um 20:00 Uhr Qualifying : Samstag, 23.10.2021, um 23:00 Uhr

: Samstag, 23.10.2021, um 23:00 Uhr Rennen: Sonntag, 24.10.2021, um 21:00 Uhr

Formel-1-WM 2021: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Das gesamte Formel-1-Wochenende in Austin wird leider nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben.

Der Pay-TV Sender Sky hat sich excklusiv die Rechte gesichert und überträgt den 17. Grand Prix dieser WM live und in voller Länge.

Alle Infos zum Großen Preis der USA: