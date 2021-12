Die Formel-1 WM geht in die Schlussphase. Das Rennwochenende in Saudi-Arabien startet am heutigen Freitag, den 03.12.2021, und die Fahrer beginnen um 14:30 Uhr und 18:00 Uhr mit den ersten freien Trainings.

Noch nie war eine WM in der Königsklasse so spannend wie dieses Jahr. Gerade einmal acht Punkte trennen Max Verstappen und seinen Verfolger Lewis Hamilton. Der Brite konnte dank der Sieges in Katar den Abstand auf den Red-Bull-Piloten erneut verkürzen und ist immernoch im Titelrennen dabei. Für den 24-Jährigen Holländer wird die Luft an der Spitze langsam eng, denn der Rekordweltmeister macht immer mehr und mehr Druck. Auch die Tatsache, dass Hamilton seinen Motor in Doha geschont hat, macht die Situation für Max Verstappen unentspannter. Beim schnellsten Stadtkurs der Welt, in Jeddah, geht der Kampf um Gold in die nächste Runde, und Spannung ist garantiert.

Formel-1-Rennen – Saudi Arabien: Strecke, Datum, Uhrzeit und Start

Das Formel-1-Rennen in Jeddah findet am Sonntag, den 05.12.2021, um 15:00 Uhr statt. Der Jeddah Corniche Circuit ist die zweitlängste Rennstrecke im Kalender in der Formel 1 (hinter Spa). Es werden Durchschnittsgeschwindigkeiten von 252 km/h erwartet. Die Strecke in Saudi-Arabien ist der schnellste Straßenkurs im Kalender mit geschätzten Höchstgeschwindigkeiten von 322 km/h zwischen den Kurven 25-27.

Saison : Formel 1 Saison 2021

: Formel 1 Saison 2021 Rennen : Großer Preis von Saudi-Arabien

: Großer Preis von Saudi-Arabien Grand Prix : 21 von 22

: 21 von 22 Datum : 05.12.2021

: 05.12.2021 Uhrzeit : 18:30 Uhr

: 18:30 Uhr Ort : Jeddah, Saudi-Arabien

: Jeddah, Saudi-Arabien Rennstrecke : Jeddah Corniche Circuit

: Jeddah Corniche Circuit Streckenlänge: 6,174 Kilometer

Zeitplan und Termine des GP in Jeddah: Training, Qualifying und Rennen

Wann gehen die Fahrer an den Start? Den Zeitplan und die Termine findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 03.12.2021, um 14:30 Uhr

: Freitag, 03.12.2021, um 14:30 Uhr 2. Training : Freitag, 03.12.2021, um 18:00 Uhr

: Freitag, 03.12.2021, um 18:00 Uhr 3. Training : Samstag, 04.12.2021, um 15:00 Uhr

: Samstag, 04.12.2021, um 15:00 Uhr Qualifying : Samstag, 04.12.2021, um 18:00 Uhr

: Samstag, 04.12.2021, um 18:00 Uhr Rennen: Sonntag, 05.12.2021, um 18:30 Uhr

Formel 1 – TV-Übertragung: Großer Preis von Saudi-Arabien im Free-TV und Live-Stream?

Das gesamte Formel-1-Wochenende in Jeddah wird leider nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben.

Der Pay-TV Sender Sky hat sich exklusiv die Rechte gesichert und überträgt den 21. Grand Prix dieser WM live und in voller Länge.

Alle Infos zum Großen Preis von Saudi-Arabien:

1. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 2. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 3. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Qualifying : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Lewis Hamilton: Der Formel-1-Pilot im Porträt

Seit 2007 startet Sir Lewis Carl Davidson Hamilton in der Formel 1 und hat in der Rennszene bereits den Legendenstatus erreicht. Der Mercedes-Pilot ist der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Seinen Vertrag verlängerte er erst im Juni diesen Jahres und bleibt dem Rennsport bis mindestens 2023 erhalten. In der laufenden WM liefert er sich ein Kopf an Kopf Rennen mit Max Verstappen und kämpft um Gold.

Doch wie tickt er privat? Vermögen, Frau, Größe und Alter – alle Infos und Fakten zu Lewis Hamilton findet ihr hier:

Verstappen wäre „natürlich sehr glücklich“ über Formel-1-Gewinn

Max Verstappen will sich vom Gedanken an den möglichen vorzeitigen Gewinn des WM-Titels in Saudi-Arabien nicht ablenken lassen. Er werde dieses Wochenende so angehen, wie er es „schon die ganze Saison getan“ habe, so der Red-Bull-Pilot am Donnerstag. Der Niederländer könnte im Idealfall schon am Sonntag bei der Premiere in Jeddah seinen ersten Titel gewinnen. „Ich war immer ziemlich neutral“, so Verstappen über seine Balance. Red-Bull wäre über den Titelgewinn „natürlich sehr glücklich“.

Ein mögliches Crash-Szenario mit Verfolger Lewis Hamilton von Mercedes interessiert Verstappen nicht. „Ich denke nicht darüber nach“, sagte der 24-Jährige. Sein Team und er seien aber „sehr motiviert“. Momentan liegt Verstappen acht Punkte vor Lewis Hamilton.