Formel-WM geht in die heiße Phase und der Titelkampf in der Königsklasse wird nach wie vor auf Augenhöhe geführt. Am heutigen Freitag, den 05.11.2021, startet das Rennwochenende in Mexiko-City und die Fahrer beginnen um 18:30 Uhr und 22:00 Uhr mit den ersten freien Trainings. Max Verstappen konnte dank seines Sieges in Austin seine Führung auf seinen Verfolger Lewis Hamilton auf zwölf Punkte ausbauen. Nun heißt es für den 24-Jährigen Holländer einen kühlen Kopf bewahren, denn das Momentun ist auf seiner Seite. Der Mercedes-Fahrer hingegen steht in Mexiko unter Druck. Doch was ganz klar für Hamilton spricht ist seine Erfahrung. Wir dürfen uns auf ein spannendes Rennwochenende freuen.

Formel-1-Rennen in Mexiko-City: Strecke, Datum, Uhrzeit und Start

Das Formel-1-Rennen in Mexiko findet am Sonntag, den 07.11.2021, um 20:00 Uhr statt. Der Autódromo Hermanos Rodríguez gab 1963 sein Streckendebüt. Die Fahrtrichtung erfolgt im Uhrzeigersinn.

Alle Infos zum Formel-1-Rennen am Sonntag, den 07.11.2021, um 20:00 in Mexiko hier im Überblick:

: Autódromo Hermanos Rodríguez Streckenlänge: 4,304 Kilometer

Zeitplan und Termine des GP in Mexiko: Training, Qualifying und Rennen

Wann gehen die Fahrer an den Start? Den Zeitplan und die Termine findet ihr hier:

: Samstag, 06.11.2021, um 21:00 Uhr Rennen: Sonntag, 07.10.2021, um 20:00 Uhr

Formel 1 – TV-Übertragung: Großer Preis von Mexiko im Free-TV und Live-Stream?

Das gesamte Formel-1-Wochenende in Mexiko wird leider nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben.

Der Pay-TV Sender Sky hat sich exklusiv die Rechte gesichert und überträgt den 18. Grand Prix dieser WM live und in voller Länge.

Alle Infos zum Großen Preis von Mexiko:

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Formel-1 reagiert auf das Regen-Rennen in Spa

Der diesjährige Grand Prix in Belgien ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Aufgrund starker Regenfälle wurde der Start in Spa im Stundentakt immer weiter verschoben. Letzten Endes starteten die Piloten am Nachmittag hinter dem Safety Car. Das Rennen wurde nach nur drei Runden endgültig abgebrochen und die Fahrer erhielten die halbe Punktzahl für ihre Endplatzierungen, die gleichbedeutend mit der Startreihenfolge waren.

Beim Rennen in Belgien galt die Sicht als das größte Problem. Das Unfallrisiko ist bei schlechten Sichtverhältnissen durch spritzendes Wasser sogar höher, als das mögliche Aquaplaning bei Glätte durch die nasse Fahrbahn selbst.

„Die beiden großen Probleme bei Regenrennen sind Sicht und Aquaplaning. Aquaplaning ist eine Herausforderung für die Reifen, und ab einem bestimmten Punkt kann man es nicht mehr lösen“, stellt Formel-1-Sportchef Ross Brawn fest, erklärte zugleich aber hoffnungsvoll: „Die Sicht ist vielleicht etwas, das wir verbessern können. Das steht jetzt auf unserer Liste der Dinge, die wir uns anschauen und sehen, ob wir darauf Einfluss nehmen und eine Verbesserung erreichen können.“