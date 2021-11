Am heutigen Freitag, den 19.11.2021, startet das Rennwochenende in Katar und die Fahrer beginnen um 11:30 Uhr und 15:00 Uhr mit den ersten beiden Trainings.

Diese Formel-1-WM übertrifft alle Erwartungen, selten war eine Weltmeisterschaft in der Königsklasse des Rennsports so spannend. Lewis Hamilton konnte nach seinem sensationellen Rennen in Brasilien den Abstand auf den WM-Führenden Max Verstappen auf 13 Punkte verkürzen. Im Thriller von Sao Paulo schlug der Mercedes-Pilot zurück und vereitelte eine Titelentscheidung in Katar. „Es lief alles gegen uns. Aber das zeigt, dass wir niemals aufgeben dürfen.“ so der 36-Jährige Mercedes-Pilot. Verstappen ließ seinen Kopf nicht hängen – im Gegenteil: Er ist zuversichtlich, dass es in Doha besser für Red-Bull laufen wird. „Wir haben alles getan, was wir konnten, es war ein guter Kampf, aber am Ende hat ein bisschen Geschwindigkeit gefehlt. Ich bin zuversichtlich, dass wir zurückschlagen.“ Noch sind es drei spannende Rennen auf die wir uns freuen dürfen.

Formel-1-Rennen in Katar: Strecke, Datum, Uhrzeit und Start

Das Formel-1-Rennen in Katarfindet am Sonntag, den 21.11.2021, um 15:00 Uhr statt. Der Losail international Circuit bietet ein flüßiges Layout mit vielen schnellen Kurven und einer über einen Kilometer langen Start-Ziel-Geraden.

Alle Infos zum Formel-1-Rennen am Sonntag, den 21.11.2021, um 15:00 in Katar hier im Überblick:

Rennen : Großer Preis von Katar

Streckenlänge: 5,380 Kilometer

Zeitplan und Termine des GP in Katar: Training, Qualifying und Rennen in Doha

Wann gehen die Fahrer an den Start? Den Zeitplan und die Termine findet ihr hier:

2. Training : Freitag, 19.11.2021, um 15:00 Uhr

Rennen: Sonntag, 21.10.2021, um 15:00 Uhr

Formel 1 – TV-Übertragung: Großer Preis von Katar im Free-TV und Live-Stream?

Das gesamte Formel-1-Wochenende in Doha wird leider nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben.

Der Pay-TV Sender Sky hat sich exklusiv die Rechte gesichert und überträgt den 20. Grand Prix dieser WM live und in voller Länge.

Alle Infos zum Großen Preis von Katar:

2. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Novum in Formel-1-Historie: Erstmals Stammcockpit für Chinesen

Guanyu Zhou schreibt Geschichte.

Alfa Romeo trennte sich vom Italiener Antonio Giovinazzi und vergab das letzte freie Cockpit für 2022 an Guanyu Zhou. „Es ist sowohl aus sportlicher als auch aus kommerzieller Sicht großartig“, so Alfa-Romeo-Teamchef Fredric Vasseur. „Es ist eine große Chance für das Team und den Sport.“

Seit 2019 fährt Zhou in der Formel 2 und war auch Formel-1-Testpilot bei Alpine. In der höchsten Nachwuchsklasse liegt der 22-Jährige aus Shanghai aktuell für Uni-Virtuosi auf dem zweiten Rang der Fahrerwertung.

„Der erste chinesische Fahrer in der Formel 1 zu sein, ist ein Durchbruch in der Geschichte des chinesischen Motorsports. Ich weiß, dass viele Hoffnungen auf mir ruhen, und wie immer werde ich das als Motivation nehmen, besser zu werden und mehr zu erreichen.“

Zhou fährt 2022 an der Seite von Valtteri Bottas, der von Branchenprimus Mercedes kommt. Der Finne ersetzt seinen Landsmann Kimi Räikkönen, der seine Karriere beendet.