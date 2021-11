Sao Paulo. Der große Endspurt in der Formel-1-WM hat begonnen. Am heutigen Freitag, den 12.11.2021, startet das Rennwochenende in Brasilien und die Fahrer beginnen um 16:30 Uhr mit dem ersten freien Training. Mercedes-Team. Noch liegen sie mit einem Zähler vor Red-Bull, doch in Brasilien kann sich das schlagartig ändern. „In diesem Sport kann alles passieren. Die Weltmeisterschaft ist noch nicht verloren, aber auch in der Konstrukteur-WM sind wir noch voll dabei. Da haben wir zwar auch Punkte abgegeben, aber das ist okay. In der Fahrer-Meisterschaft müssen wir jetzt performen und vielleicht auf den Racing-Gott hoffen“, so Mercedes-Teamchef Toto Wolff. An diesem Rennwochenende findet erneut das Sprintqualifying statt. Nächster Halt:. Der große Endspurt in derhat begonnen. Am heutigen, den, startet das Rennwochenende inund die Fahrer beginnen ummit dem ersten Max Verstappen konnte in Mexiko Dank seines überragenden Bremsmanövers nach dem Start seine WM-Führung auf 19 Punkte ausbauen. Für Lewis Hamilton stehen die Chancen auf den WM-Sieg sehr gering. Auch in der Teamwertung wird die Luft eng für das. Noch liegen sie mit einem Zähler vor, doch in Brasilien kann sich das schlagartig ändern. „In diesem Sport kann alles passieren. Die Weltmeisterschaft ist noch nicht verloren, aber auch in der Konstrukteur-WM sind wir noch voll dabei. Da haben wir zwar auch Punkte abgegeben, aber das ist okay. In der Fahrer-Meisterschaft müssen wir jetzt performen und vielleicht auf den Racing-Gott hoffen“, so Mercedes-Teamchef. An diesem Rennwochenende findet erneut dasstatt.

Das Formel-1-Rennen in Brasilien findet am Sonntag, den 14.11.2021, um 18:00 Uhr statt. Der Autódromo José Carlos Pace wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Besonders Lewis Hamilton verknüpft mit der brasilianischen Strecke gute Erinnerungen, denn 2008 gelang es ihm, in der letzten Kurve des Rennens einen Konkurrenten zu überholen und dem damaligen Rennsieger Felipe Massa den WM-Titel zu entreißen.

Alle Infos zum Formel-1-Rennen am Sonntag, den 14.11.2021, um 18:00 in Sao Paulo hier im Überblick:

Saison : Formel 1 Saison 2021

: Formel 1 Saison 2021 Rennen : Großer Preis von Brasilien

: Großer Preis von Brasilien Grand Prix : 19 von 22

: 19 von 22 Datum : 14.11.2021

: 14.11.2021 Uhrzeit : 18:00 Uhr

: 18:00 Uhr Ort : Sao Paulo, Brasilien

: Sao Paulo, Brasilien Rennstrecke : Autódromo Hermanos Rodríguez

: Autódromo Hermanos Rodríguez Streckenlänge: 4,309 Kilometer

Zeitplan und Termine des GP in Mexiko: Training, Sprintrennen, Qualifying und Rennen

Wann gehen die Fahrer an den Start? Den Zeitplan und die Termine findet ihr hier:

1. Training : Freitag, 12.11.2021, um 16:30 Uhr

: Freitag, 12.11.2021, um 16:30 Uhr Qualifying : Freitag, 12.11.2021, um 20:00 Uhr

: Freitag, 12.11.2021, um 20:00 Uhr 2. Training : Samstag, 13.11.2021, um 16:00 Uhr

: Samstag, 13.11.2021, um 16:00 Uhr Sprintrennen : Samstag, 13.11.2021, um 20:30 Uhr

: Samstag, 13.11.2021, um 20:30 Uhr Rennen: Sonntag, 14.11.2021, um 18:00 Uhr

Formel 1 – TV-Übertragung: Großer Preis von Mexiko im Free-TV und Live-Stream?

Das gesamte Formel-1-Wochenende in Brasilien wird leider nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben.

Der Pay-TV Sender Sky hat sich exklusiv die Rechte gesichert und überträgt den 19. Grand Prix dieser WM live und in voller Länge.

Alle Infos zum Großen Preis von Brasilien:

1. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 2. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) 3. Training : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Qualifying : Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream) Rennen: Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream)

Das Ende der Dominanz?

Nicht nur Lewis Hamilton droht seinen achten Fahrertitel zu verpassen, auch Mercedes könnte erstmals seit 2013 am Saisonende nicht die Nummer eins sein – was unter anderem an den Nummer-zwei-Fahrern der Titelanwärter liegt.

Der Punktevorsprung von Mercedes in der Formel-1-Konstrukteurswertung war in den vergangenen sieben Jahren gigantisch. Auch vor dieser Saison deutete wenig auf ein Ende der Dominanz hin, doch der Vorsprung auf Red-Bull beträgt vier Rennen vor Schluss nur noch einen Punkt.

Seit seiner Ankunft bei Mercedes (2017) galt Valtteri Bottas als perfekte Ergänzung zu Hamilton. Der Finne ist ein großer Teamplayer mit angeborenem Speed, der verlässlich vordere Plätze einfährt. Bottas war aber nie schnell genug, um Frontmann Hamilton über eine Saison auch nur ansatzweise gefährlich zu werden. Auch deswegen stimmte die Chemie zwischen dem Fahrerduo. „Er ist der beste Teamkollege, mit dem ich je zusammenarbeiten durfte“, erklärte Hamilton im September, als Bottas' Ausscheiden zum Saisonende verkündet wurde.

Doch der 32-Jährige schafft es dieses Jahr nicht, regelmäßig seine taktischen Aufgaben zu erfüllen und Hamilton im Kampf gegen Red-Bull zu unterstützen.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez hingegen kam seinen Pflichten eher nach. Der Mexikaner beendete sein Heimrennen auf Rang drei, wie schon die beiden Läufe zuvor, und setzte im offenkundig etwas schnelleren Auto Hamilton nicht zum ersten Mal enorm zu.