Am 20. September 2023 erzählt der „FilmMittwoch im Ersten“ von einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte: In „Flunkyball“ findet Einzelgänger Franz in Zoe endlich eine feste Freundin. Seine Familie ist sofort von ihr begeistert. Doch erzählt sie den Leuten einfach nur, was sie hören wollen? Und dann ist sie nach einer rauschhaften Nacht plötzlich verschwunden und Franz macht sich auf die Suche nach ihr...

Gibt es den Spielfilm in der ARD-Mediathek? Worum geht es genau? Und wer sind die Darsteller im Cast? Alles, was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Flunkyball“: Sendetermine und Sendezeit

Das Erste zeigt den Spielfilm im Rahmen des „FilmMittwochs“ am 20. September 2023 zur Primetime um 20:15 Uhr. Er beträgt eine Länge von etwa 90 Minuten und wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Mittwoch, 20.09.2023, um 20:15 Uhr

Donnerstag, 21.09.2023, um 00:15 Uhr

Gibt es „Flunkyball“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis der Film in der Ausstrahlung zu sehen ist, hat Glück: Für „Flunkyball“ gilt online first. Der Spielfilm ist dementsprechend bereits vor der Ausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr ihn auch im Nachhinein ein Jahr lang als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Flunkyball“

Der 17-jährige Franz war bisher ein schüchterner Einzelgänger – im Gegensatz zu seiner großen Schwester Milli. Umso überraschter sind seine Eltern, als er eines Nachts die hübsche Zoe mit nach Hause bringt. Diese findet sehr schnell einen Weg ins Herz von Franz’ Familie. Oder erzählt diese junge Frau den Leuten einfach nur, was sie hören wollen, weil sie ihre versteckten Süchte sieht? Nach einer rauschhaften Nacht ist Zoe auf einmal verschwunden und Franz macht sich auf die Suche nach ihr.

In einer berauschten Nacht leiht sich Zoe (Clara Vogt) Geld von ihrem Freund Franz (Laurids Schürmann), doch am nächsten Morgen ist sie verschwunden.

© Foto: BR/Hager Moss Film GmbH/Luis Zeno Kuhn

Die Besetzung von „Flunkyball“ im Überblick

Der deutsche Schauspieler Laurids Schürmann, der bereits in dem Film „Ostfriesenmoor“ mitgespielt hat, übernimmt die Hauptrolle des Franz. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Flunkyball“? Die Besetzung vom 20.09.2023 im Überblick:

Rolle – Darsteller

Franz – Laurids Schürmann

Zoe – Lena Klenke

Milli – Clara Vogt

Martin – Fabian Hinrichs

Caro – Silke Bodenbender

Oma – Lisa Kreuzer

Wann und wo wurde „Flunkyball“ gedreht?

Das Drama „Flunkyball“ basiert auf einem Drehbuch des Grimme-Preisträgers Alexander Adolph. Die Dreharbeiten dazu fanden vom 19. Oktober bis zum 3. Dezember 2022 statt. Gedreht wurde in München und Umgebung. Über konkrete Locations war vorab nichts bekannt.